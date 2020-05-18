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台灣國民小吃哪道最盤？ 網友頻指「2美食」：貴又少

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問台灣哪道國民小吃買了cp值最低，包括骰子牛、蚵仔煎都在討論範圍內。示意圖，非新聞事件圖。圖／本報資料照片
有網友問台灣哪道國民小吃買了cp值最低，包括骰子牛、蚵仔煎都在討論範圍內。示意圖，非新聞事件圖。圖／本報資料照片

台灣美食百百種，不僅國人有口福，也讓許多外國觀光客慕名而來。而在這眾多的國民小吃中，有網友就好奇，哪一道小吃點起來「最不划算」，會有被騙錢的感覺。在網路上發文引起討論，當中包括「蚵仔煎」在內的幾道常見食物都被點名。

這名網友在PTT八卦版上發文，詢問「哪個街邊小吃價格最盤？」他在文中寫道，現在台灣街邊小吃，從珍奶到夜市牛排各式各樣，當中幾個知名的小吃中，有什麼事讓人買了覺得「自己被騙錢」，看到別人買甚至會笑他的。

這個問題引起其他網友討論，其中很多人點名「蚵仔煎」，表示小小一片就要70塊，「蚵仔煎，小小一個就要70」、「蚵仔煎，70塊吃粉漿和幾片青菜」、「各種煎，主要就是粉漿、蛋、一點青菜加上主料，一堆難吃沒什麼料的都要60起跳」。不過也有人為其平反，表示價格中有一半是現煎的工錢，因為蚵仔煎不能煎起來放著賣。

另外一個被許多人點名的，是近年頻頻傳出是近年頻頻傳出「天價」坑殺遊客的「骰子牛」，網友留言：「骰子牛，貴又少，不如吃牛排」、「骰子牛最盤 」、「噴槍烤組合牛」、「秒想到骰子牛」。

其他也有上榜的包括熱滷味，排骨酥、雞蛋糕等，也都是夜市常見的食物，「熱滷味，沒什麼東西就破百」、「烤玉米應該可以上榜吧」、「排骨酥，有些不知道炸好幾次了都老了」、「夜市有80%食物都符合這條件」。

小吃 蚵仔煎

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