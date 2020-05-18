嘉義人見「1122車牌」自動禮讓？ 網曝玄機：大哥級的座駕

YouTuber蔡阿嘎近期上傳新影片「嘉義人才知道的10件事」，影片內指出「1122車牌」是嘉義人才知道的神秘號碼，而蔡阿嘎更提醒看到這組號碼有多遠閃多遠，令網友們相當好奇，上網發文提問，對此許多在地嘉義人紛紛留言，指出這組車牌是嘉義大哥級人士座駕的車牌，而他名下所有車牌皆是1122這個數字。

有網友在「Dcard」發文，表示「剛剛看了蔡阿嘎最新的YouTube影片，蔡阿嘎有說到嘉義人才知道的一組數字『1122』，蔡阿嘎要觀眾上網查看看是什麼 我查了查，一直查不到，1122到底是什麼啊？有沒有嘉義的在地人能說明一下，是認真的想知道1122是什麼？」

對此，網友指出這是嘉義大哥級的座車，他名下名車都是掛1122的車牌，「嘉義大哥級的車牌啊」、「會有多遠閃多遠我覺得是因為他們的車都很貴」、「嘉義一個早期做大家樂，後來改做建設公司的大老闆，現在兩個小孩分別管理旅館事業和食品公司，他們家每一台名車都是1122這個數字，其實他們人真的很客氣，沒有大家想的這麼可怕啦」、「南霸天，陳x助」、「雖然是偏門富豪，但是人家老闆很低調不惹事，也很願意行善，沒什麼好怕的也不需要特別議論人家的是非」。