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嫌滴妹手搖飲貴？ 資深飲料店員工分析：這客群願意買單

聯合新聞網 / 綜合報導
Youtuber「滴妹」創立的手搖飲料店偏高的價格引起網友廣泛的爭論。圖/Instagram
Youtuber「滴妹」創立的手搖飲料店偏高的價格引起網友廣泛的爭論。圖/Instagram

滴妹的手搖飲料店「再睡五分鐘」最近開幕，由於價位偏高，而在網路上引起廣泛爭論，也因此激發網友討論現今手搖飲價格直逼便當的問題。Dcard上有一位資深飲料店員工，理性分析一杯動輒70、80元的飲料究竟值不值得、哪些客群願意買單。

原po表示他本身2009年開始在飲料店工作，當時的飲料價位，茶類普遍是25～35、奶茶類（奶精粉）40～50、鮮奶茶類50～60。對比現在茶類動輒35～50元，可說是便宜許多。

然而原po認為衡量價值的關鍵，在於每個人心中對飲料的定位不同，「對於很多人而言，飲料就是一個配便當的東西，所以當飲料價格高於便當的時候，就很容易引起很多人的不滿。但對我來說，飲料一直是一個生活的小確幸，價格根本不是問題」。

原po以蕭敬騰開的飲料店為例，一杯芝士紅茶要價80元，茶類價格也在50元以上，但原po理性分析，「他們50元的茶裡面還有一個茶包，可以回沖兩次。也有人分享，喝完把茶包留下來煮茶葉蛋。所以說50元真的很貴嗎？還是看個人怎麼想」。

此外原po還點名麻古茶坊的芝芝芒果，雖然賣95元，但自己去做一杯，成本大概也要70元左右，原po表示，「大家會去飲料店買，不就是方便，而且好喝。」原po認為，即使貴，但只要嘗過發現有這個價值，便有消費者願意買單。

底下也有許多網友留言表示認同，「滴妹賣的飲料如果真的好喝的話我覺得這個價錢合理欸」、「我覺得看大家喝飲料的習慣吧，要是沒什麼錢又每天都要喝飲料，那就乖乖買便宜的就好了」、「再睡5分鍾價錢偏高，但是沒有奶精茶，所以我覺得好像也沒那麼貴這件事，這種價位不是跟迷客夏差不多嗎？」、「近年飲料真的比便當貴了，不過價格真的反映在用料」。

也有網友承認，「我就是一個吃80元便當配40元紅茶拿鐵的人，當一個飲料超過了60元 就算裡面放了金箔我也會嫌貴。」更有人直言滴妹飲料店受到批評的原因，「簡單來說好了，一部分是真的覺得價錢不符，一部分是討厭滴妹」。

手搖飲料 Dcard YouTuber

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