花上千元買和牛回家首煎失敗 老饕分享美味料理秘訣

老饕都知道和牛是高級食材，雖然價格不斐，但仍深受許多人的喜愛，一名網友花了1千多元從好市多（Costco）買了一塊和牛回家，卻因為是第一次料理而失手，讓和牛「有的部位太生，有的部位太熟」，網友們看了覺得好可惜，紛紛提供料理「撇步」教他如何煎出好吃的和牛牛排。

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」粉絲團PO出自己煎好的和牛照片，他說自己從好市多買了一塊「日本A4和牛沙朗牛排」，一盒要價1407元，但因為是第一次煎結果卻失手，導致「有的部位太生，有的部位太熟」，還好他不以為意，仍然開心的說「幸好和牛什麼熟度都好吃，只是每一囗都是2個雞腿便當的錢啊」。

網友們看了照片後紛紛給予原PO建議，「太浪費了，拿去氣炸鍋還比較安全」、「蓋子可以切開分開煎比較好抓時間」、「在日本吃，他們都是用火直接烤，可以試試」、「是切工不好，厚度不一」、「A4以上的話，3分熟就可以了，最多到5分，超過就是浪費肉」、「太薄了，一般來說肋眼切2cm以上口感較好，太薄的話就切塊會好煎一點」、「和牛油花很多，熟一點反而帶出油脂的香氣，我認為你煎的不差，熟一點、生一點各有它的好吃之處」。

還有人傳授好吃的料理祕訣，「肉先拿出來放涼再煎…火不能溫」、「完全退冰後，一面煎1~1分半就好」、「這種厚度，退冰完全，切小塊，大火煎的同時上方用噴火槍同步，大概15秒後撒鹽直接入口（不要上盤子）」、「這和牛很薄，當燒烤片來操作就好，大火強煎兩面再撒鹽吃即可，太生吃起來膩口，太熟吃起來傷心」。

因為是第一次煎和牛，讓原PO對於成品有些小失望。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」