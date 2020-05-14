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水煮花椰菜難吃？ 老饕傳授「主廚級食譜」：根本人間極品

聯合新聞網 / 綜合報導
專業網友分享「主廚級水煮花椰菜食譜」，讓水煮花椰菜口味不再單調。圖／ingimage
專業網友分享「主廚級水煮花椰菜食譜」，讓水煮花椰菜口味不再單調。圖／ingimage

花椰菜的營養豐富，富含膳食纖維、蛋白質、維生素、脂肪、碳水化合物及礦物質，是攝取蔬菜的好選擇。且花椰菜的料理方式非常簡單，只要汆燙一下就能上桌。但卻有網友嫌棄水煮花椰菜非常難吃，意外釣出超專業網友分享「主廚級水煮花椰菜食譜」。

起初，有一位網友在PTT上表示「我正在比賽吃噁心食物，對面說要比吃水煮花椰菜，我想說這有什麼難的？」並問網友「水煮花椰菜有很難吃嗎」？此文意外釣出超專業網友回文，傳授「主廚級水煮花椰菜食譜」。

網友將料理水煮花椰菜分為兩步驟，第一步驟是汆燙，而光是這一步驟就有不少細節要注意。原PO表示，「會煮到難吃通常是煮太久爛掉了，標準的作法是煮的水量要夠多，一次不要下太多花椰菜，而且切記要大滾後才下鍋，1:30~1:45秒就起鍋，起鍋後一定要沖冰水停止加熱過程，不然餘熱會把菜煮到黃。」他還提醒，「煮完的花椰菜水一定要瀝乾，不然水水的會把你之後的調味都稀釋掉」。

第二步驟是調味「好的初榨橄欖油絕對是基本，然後鹽記得要下夠，鹹度夠才能帶出花椰菜的甜味」。而在「香料」部分則更加講究了，「蒜末跟黑胡椒是基本款，如果想要多點刺激的話就是七味唐辛子或新鮮辣椒，卡晏辣椒粉也可以考慮」。

原PO還考慮到每個人的喜好口味不同，分別介紹「美式」、「日式」及「中式」的香料。原PO表示，如果想要吃美式風味，「卡津(Cajun)」風格的香料很適合花椰菜，且Costco有直接賣大罐的卡津綜合香料，不難入手；如果喜歡日式的，可以用味增、昆布醬油調醬汁，然後撒芝麻和海苔粉，甜甜的一樣很好吃；中式的話，口味重的就加花椒油加豆瓣醬，不吃辣的也可以考慮南乳醬。

最後原PO還強調，水煮花椰菜除了單吃，更可以做各種變化，如：排餐襯底的花椰菜泥、義式烘蛋或鹹派的餡料、跟牛肉羊肉一起炒蠔油，營養好吃又方便。原PO還在留言處補充，「其實花椰菜最好吃的方式是用烤的，要烤到邊緣變黑，那焦糖化的地方比烤肉還香QQ」。

此文一出，讓網友看傻了眼「你花菜系？」其他網友紛紛大讚「好吃！」、「推，花椰菜好吃又耐放」、「超愛+1」、「花椰菜超好吃」、「超喜歡花椰菜，加胡麻醬很推」。

也有網友分享自己的做法，「蒜末大好！」、「水裡加點鹽跟油煮完沾日式胡麻醬清爽好吃」、「烤的真的好吃！蒜片、鹽、胡椒和油灑一灑，錫箔紙包起來」、「跟小管一起炒更好吃」、「我都配咖哩」。

PTT 食譜

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