連台南人都覺得太甜的店？老饕狂點這幾間 丹丹也在內

南部的食物口味偏甜，北部人去南部吃東西難免會不習慣。然而有些食物，就連台南人也承認真的太甜，有網友就在PTT上問，以熱食、正餐為主「有沒有連台南人都覺得太甜的店」？原PO自己則先點名「南區三官路上一家魚羹」。

原PO表示，「網路上常常看到有人開玩笑說台南食物很甜，像是飲料無糖=無法再加糖類似的玩笑。」但原PO也認為台南有些食物真的是偏甜，於是上PTT問有沒真的台南人吃了也覺得「嗯～太甜了吧……」這種店？並說明以熱食正餐為主，甜點冰品本來就甜所以不算。

原PO也自己先點名一間「我先提名，南區三官路上有一家魚羹，大碗好像50還60而已，也算是好吃，但整碗吃完就覺得……這魚羹也太甜」。

不少網友點名北部人到南部必吃的丹丹漢堡，「丹丹麵線糊，還有浮水魚羹」、「丹丹的羹麵跟鮮奶茶」、「丹丹+1」、「丹丹，但我台中朋友超愛，他說台南食物是甜的很讚」。但也有網友認為丹丹還好，不算太甜，「丹丹的羹哪裡甜了，真要說的話就是開山路碗粿的羹」。

還有網友認為，「羹類的東西都很甜」，被網友點名最多的店家大多也都是賣羹類為主，「開元土魠魚羹」、「開元路的土魠魚羹真的是全糖」、「第一次甜到沒辦法吞下去的是永康的土魠魚羹」、「光明街新港鴨肉羹，來台南四年吃過最甜的」、「保安路浮水魚羹、新市屈臣氏旁土魠魚羹」、「各種羹類都很甜都無法喝完，但在外地吃到不甜的羹類卻又覺得難吃，很矛盾XD」。網友瘋狂點名各種羹類，也讓原PO搞笑回「別的縣市牽羹都用太白粉我們用糖粉的啦」。

另外台南著名小吃鱔魚意麵也是網友經常點名的對象，「阿江鱔魚」、「水仙宮鱔魚意麵」、「南區眼鏡鱔魚意麵，太甜了不喜歡」，不過每個人口味本就不同，也有網友替喜歡的店家打抱不平「眼鏡的鱔魚麵很好吃欸」，還有網友質疑說食物甜的「你們都不是台南人吧」。