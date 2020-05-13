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她買全聯「菇菌組合」一算特價比單買貴？內行人曝原因
連鎖超市「全聯福利中心」商品多樣、價格經濟實惠，有時還會推出優惠組合，深受不少家庭主婦和民眾的喜愛。近日一名網友去逛全聯時，發現一個「菇菌組合」正在特價，不過細看3樣內容物的個別單價，單買似乎比組合划算，讓她相當疑惑，引發網友熱烈討論。
該名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文表示，日前去全聯購物時，看到「菇菌組合」中含鴻喜菇、雪白菇、金針菇各一包，共「特價」62元，「但…看到這三樣菇的各別標價我有點傻掉了！是我數學不好嗎？」
從照片中可見，鴻喜菇和雪白菇各是23元，金針菇則是11元，如果用單價購買，加起來只要57元，但組合價卻要62元，硬是多貴了5元，讓原PO超傻眼，因此不禁好奇上網發問。
貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言「多幫你包裝一層，好拿又體面，當然要比較貴」、「三包裝起來，要多一次工，多個塑膠袋跟束繩」、「這個之前有發現，所以一直沒買過」。不過也有網友點出真正原因，「包裝內的是有機的，價格比較貴是正常」、「組合的跟分開的兩種是不同牌子喔」、「組合包的好像是善美，鴻喜菇跟雪白菇印象是$29/包/120克…好菇道是$23/包/100克」。
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