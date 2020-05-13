哪種白噪音最好睡？ 超意外！網一致推這聲每聽必睡

現代人常有失眠的問題，日前有網友在ptt發文問「聽哪種白噪音最好睡？」結果答案出乎意料，竟是台灣最容易有的雨聲！還有除濕機、電風扇、冷氣壓縮機聲音也超受歡迎，更有人大推「認真回～飛機飛行聲、燒木材聲、海浪聲、夜晚野外蟲鳴聲，這四種每聽必睡！」

原PO發文問到，最近發現很多白噪音，像是下雨聲、水流聲、狗叫聲、土撥鼠叫聲、蚊子聲，哪種是大家最常用來助眠的？並生氣直呼，自己最討厭的白噪音就是蚊子聲了！一直嗡嗡叫有夠討厭的！

文章曝光後，引發網友熱議，各有不同的推薦，「吹風機對我有催眠效果」、「老公的打呼聲」、「水族缸的馬達聲」、「除濕機」、「喜歡海浪聲」、「電風扇的聲音」、「清脆的鍵盤聲」、「壓縮機的聲音，冷氣風的聲音」、「貓咪的呼嚕聲」、「推薦台中晚上開窗，夜鷹一直叫，聽久蠻好睡的」。而在一大串留言中，一致最被網友激推的則是雨聲，網友紛紛表示「下雨聲，降溫好睡」、「雨滴滴在屋頂的聲音」、「小妹都聽下雨聲」、「下雨聲超好睡」、「雷雨聲音！」、「我愛雨聲」。

所謂白噪音是指在可測得的頻率範圍內，頻率保持一致的聲音，像是重複的海浪聲、雨聲等等，而這種一致性，可創造一種蓋住其他突然產生的聲音的效果，也就是說，人類在睡覺時，突然出現的噪音會使人驚醒，但白噪音會製造一個遮蔽效應，使人忽略嘈雜的環境，屏蔽了很多細小的聲音變化，所以白噪音也可使人更容易再次入睡。