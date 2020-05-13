滴妹手搖飲「員工深夜福利」曝光！網瘋喊：可以考慮跳槽

知名Youtuber「滴妹」先前在愚人節時，拍了一支影片表示要開一家飲料店，原本以為只是開玩笑，沒想到竟是真的，滴妹所開設的飲料店「再睡5分鐘」於10日正式開幕，吸引大批粉絲前往朝聖。13日深夜該店臉書粉專也分享了開幕的心路歷程，更曝光員工下班後的福利，讓不少網友看了好羨慕。

「再睡5分鐘」臉書粉專深夜發文表示，「今天開幕第三天，我們每一天都在突破我們的極限，也真的很謝謝大家的支持」，並提到不管是在廚房、吧台、前台、外場等，他們都盡心盡力，希望能讓每一個人都有愉快的消費體驗。

此外，粉專還加碼分享員工下班福利，「最後一張是在炫耀無誤，這是最～棒的員工福利了吧！幸福的工作就是如此吧，被重視，所有付出也都值得了～」只見店員們被帶去享受腳底按摩服務，還開玩笑表示「師父說我們每個人筋骨都很硬」。