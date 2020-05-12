台南住8年！身體出現「驚人變化」 釣出一大票苦主

南部天氣多晴朗炎熱，如果沒有注意防曬，皮膚就會容易曬黑。日前有網友表示，自從住在台南後，就沒人相信他是「白肉底」，但只要掀起褲管就能看出驚人色差，照片在網上曝光，釣出不少相同經驗的苦主。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道「在台南前前後後住了八年，就是沒有人相信我是白肉底…」，只見原PO小腿膚色白皙，但經常露出的手臂為健康黝黑膚色，強烈的色差對比，讓人難以相信是同一人，也讓他感嘆「好懷念高中時手跟腳一樣白的日子」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「太恐怖了吧！」、「我老公也這樣」、「我是過來人而且還正在台南居住中」、「哇，原本膚色是白斬雞啊！」、「還以為是不同人」、「台南住3年，膚色回不去了」、「住台南…秒懂！」、「我爸也是這樣手腳色差超大，而且真的超白的」。