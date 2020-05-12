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為什麼可不可的飲料會那麼重？ 員工出面揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，她發現知名手搖飲料品牌「可不可」的飲料杯拿起來相當重，因此她就好奇詢問網友「為什麼可不可的飲料可以那麼重？」圖擷自Dcard
一名女網友PO文提到，她發現知名手搖飲料品牌「可不可」的飲料杯拿起來相當重，因此她就好奇詢問網友「為什麼可不可的飲料可以那麼重？」圖擷自Dcard

台灣手搖飲料店可以說是相當多元，近期更有許多不同的新創品牌崛起，讓手搖飲料市場的競爭又更加激烈。對此，昨（11）日就有一名女網友在DcardPO文提到，她發現知名手搖飲料品牌「可不可」的飲料杯拿起來都特別重，因此她就好奇詢問廣大網友「為什麼可不可的飲料可以那麼重？」

原PO在文中表示，經過她喝好幾次「可不可」的手搖飲料後發現，他們家的飲料真的很有重量，甚至就算沒有加白玉珍珠，手拿起來的感覺還是特別重，但是她不管怎麼想都不明白是什麼原因造成的，於是她就好奇PO文問道「可不可的飲料到底為什麼那麼重？求解，有人有同感嗎？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，許多有同感的網友紛紛留言，「我都拿來當啞鈴舉」、「原來不是我的錯覺，是真的很重沒錯」、「可不可的飲料真的感覺比較多比較重，可以喝比較久，尤其如果跟茶湯會比，感覺又更明顯」、「真的很重，不知道是什麼原因」、「每次只要買可不可大杯，就可以喝上2-3天，可能是因為真的很大杯的關係」。

留言當中也釣出一名可不可的員工出面為網友解惑，「因為杯子本身就比較厚，飲料也一定會加到上面的線以上」，這也就是為什麼可不可飲料會特別重的原因。

手搖飲料 Dcard

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