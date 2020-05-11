日人最愛台哪點竟是這品牌勝出！ 但「這一味」卻嚇跑櫻花妹

日本是台灣民眾最喜歡到訪的國家之一，而日本人也很喜愛台灣的食物、文化，台日交流相當頻繁。有網友就在日本網路論壇「5ch」發起討論，想知道日本人究竟喜歡台灣的哪些地方呢？對此，有許多日本網友就踴躍地回覆貼文，消息傳回台灣社群論壇PTT後，也引發一陣熱議。

近日一名網友在日本大型的網路論壇「5ch」上，以台灣人喜歡日本、日本人喜歡台灣為題，想看看日本網友們喜歡台灣哪些地方，引起熱烈討論。其中，有日本網友就表示，自己「超喜歡台南的街道」、「天才唐鳳能被重用，真的超級羨慕」；也有許多人提及，滷肉飯、剉冰、珍珠奶茶、鳳梨酥、永和豆漿等台灣美食。努力在南韓演藝圈發展的「周子瑜」、日前進軍日本的中信兄弟啦啦隊女孩「峮峮」亦上榜。

不過，值得注意的是，台灣的3C品牌「華碩ASUS」相當受到日本網友歡迎，在此次討論中名列日本網友們喜愛台灣的原因首位。不少網友紛紛表示，「我長年愛用ASUS手機」、「PC很強，ASUS、GIGABYTE、acer」、「喜歡ASUS」、「ASUS和BenQ」、「我的ASUS電腦超耐用，所以喜歡台灣」。

而日本網友最無法接受的，竟是台灣獨特的調味料「八角」，「如果把八角加到餃子裡，我跟你拼命喔」、「八角的味道重到吃不下去，連辣味都會被中藥材的味道蓋過去」、「沒有八角的話我就喜歡（台灣）」、「討厭八角，不知道那個臭味怎麼了」；更有人直指，添加八角調味的飯簡直就像「地獄」般，令人難以忘懷。