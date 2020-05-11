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逛全聯看到「水果組合」標籤上亮點 網友笑：店員累了嗎？
全聯福利中心是不少人買菜的首選，除了生鮮食品外，店內也不時推出熱門的聯名商品。有網友近日到全聯購物時，看到袋裝的水果組合，結果看到袋上的標籤竟標是該商品是「鯖魚」，讓這名網友大笑，分享到網路上引發熱議。
網友10日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中分享，他在全聯購物時看到袋裝的水果，裏頭有蘋果、柳丁、檸檬等相當豐富，拿起來要看標籤時，卻發現上頭寫的品項竟然是「挪威鮮鯖魚切片」，讓原po大笑說：「這也差太多了！」
而這並不是全聯第一次搞錯商品標籤，4月時也有網友在同一個社團分享，店內賣的明明是南瓜，但標籤卻標示為「苦瓜」。據《NOWnews今日新聞》報導，當時全聯公關回應該事件為零星個案，日後會再請門市人員謹慎小心。
其他網友看到「鯖魚水果包」也不禁大笑，紛紛留言：「全聯最近都很幽默欸」、「原來鯖魚長這樣喔」、「常被抓包，品管不優」、「貼標籤者你累了嗎？」；不過也有網友猜測，有可能因為原本的產品達不到銷售額，所以才用別的產品標籤來「沖銷售額」。
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