聽新聞
test
0:00 / 0:00
開箱子瑜寫真！抽中「限量門票」 網暴動喊好羨慕
韓團女團TWICE成員周子瑜日前推出首本個人寫真書《Yes, I am Tzuyu.》，上架後火速熱賣，銷售量開出紅盤。對此有網友表示，開箱子瑜寫真發現「限量驚喜」，讓他激動到落淚，遲遲無法恢復情緒。
原PO在「Dcard」發文指出，「眼看身邊朋友跟網友都已經收到寫真也陸續開箱分享，讓還沒收到的我真的期待很久，直到星期三收到貨物送達的簡訊，昨天下課就趕快手刀取貨」，沒想到幸運女神也隨之降臨，因為竟然抽到全球「限量50張」的特別門票。
原PO表示，「心情無比開心一直邊哭又邊笑，果然好的人事物是值得等待，我現在真的是激動到手一直在抖，我真的是個特別幸福的粉絲」，字裡行間透露出滿滿的歡喜。
貼文一出引來許多網友熱議，「沾喜氣台灣人抽到啦！」、「原po真的是天選之人」、「天啊！運氣有夠好的，上輩子一定燒了好香」、「恭喜你！我也替你激動」、「太羨慕了」、「恭喜你！告訴子瑜台灣有很多人在背後支持她啊！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言