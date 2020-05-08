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月薪45K工作包含「玩貓」 網暴動丟履歷：求錄取

聯合新聞網 / 綜合報導
月薪45K且工作內容中包含玩貓。圖擷自104、ingimage
月薪45K且工作內容中包含玩貓。圖擷自104、ingimage

日前有名女網友在瀏覽人力銀行時，發現有間設計公司的工作內容中竟包含「玩貓」，讓她當下心動不已，照片在網上曝光，引來大批貓奴暴動直呼「只會玩貓可以去應徵嗎？」

原PO在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」曬出一張照片，只見該公司的工作內容包含繪製平面系統圖、施工圖、製作材料版及簡報、輔助設計師和行政業務，其中最吸引人的莫過於「玩貓」的項目，讓她看完興奮表示「不說了，我先去應徵」。

文章一出，吸引上千網友按讚留言，「求地址我也要去」、「玩貓才是去上班的理由」、「可帶貓咪上班！這比月薪5萬還吸引人」、「我先走一步了」、「履歷已投！拜託選我」、「可惡想應徵」、「還有職缺嗎？願意加無薪班」。

有趣的是，這篇貼文意外釣出該公司的員工在底下留言，「可帶貓咪上班，毛小孩伙食、醫藥費由公司提供負擔」，且附上照片幽默寫道，「這是我們的面試官喵喵，牠願意讓你嚕你就錄取了」。

貓咪 面試 履歷

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