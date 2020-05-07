AV片場千奇百怪 男優清水健新書爆料「那間超商」

在日本，情色影片的拍攝相當講究產業鏈上的專業分工，因此，就連拍攝的片場都有專業的經營者在負責。日本AV男優清水健近期出版的新書《AV男優清水健工作論 0.01 極薄！》 中，便對此有相當的描寫。

根據日本媒體週刊文春的整理，清水健書中提到的各種片場有許多都位於東京或鄰近縣市，而有許多片場如今也因為大量曝光而知名度大增，比如說，許多觀眾都相當熟悉的「那個泳池」就是其中之一。而跟「那個泳池」齊名的「那間超商」──「環七複合工作室」也名列其中。值得注意的是，「那間超商」內許多商品的商標，都是特別設計過的，比如說「MasterCard」被改為「Masturbation」、「Friday」雜誌被改為「Monday」、漫畫雜誌「Jump」被改為「Jumbo」等，讓他大嘆作工精細。

另一間許多人可能知道的片場，則是位於千葉木更津市，被森林環繞的某片場。該片場常常被用來作為「野戰」的拍攝場地。清水健表示該片場冷風徹骨，讓他留下的儘是不好的回憶。

而另一方面，許多片場多半是由透天厝或公寓隔間改建而成，雖然這種片場一般會讓男優們感覺置身在女生房間的興奮感，不過也曾發生過許多「恐怖」的經歷。

清水健在書中提到，有一次片場在一家三層樓的透天厝中，但是電梯裡的標示卻寫了一到五樓。而且，電梯還設計成從內部打不開的機關，讓他不禁懷疑這到底是為什麼目的而設計的？同一個片場中，甚至還有一個機關藏在地板下方，打開地板沿著梯子往下爬，映入眼簾的竟然是兩間約一公尺高的牢房。

還有一次，在另一個片場的停車場隱密處，發現了向下的樓梯，結果竟然發現下方竟然是屠宰場，讓他不禁嚇得身體都縮了起來。甚至在埼玉縣的某一間片場，還曾經傳出有工作人員一早進入現場，卻發現有人在裡面上吊的恐怖故事。

不過，比起這些令人毛骨悚然的傳說，位於新宿的另一間片場「恐怖」程度也不遑多讓。將看似櫥櫃的門打開以後，該片場也出現了通往地下的通道，但下去之後，出現的竟然是百家樂等賭場的設備，甚至還放有寬度達到一公尺的金庫在其中。

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