快訊

獨／1968熱點惹議！15縣市提刪除74處 台南希望全刪

立夏高溫破30°C！「人仙仙」頭昏沉重，4撇步防中暑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超大雙人床該睡左邊還右邊？ 網友給出超實用神解

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人的睡眠習慣各不相同。（示意圖） 圖/ingimage
每個人的睡眠習慣各不相同。（示意圖） 圖/ingimage

每個人的睡眠習慣都各不相同，尤其有些易失眠者對睡眠更有自己的堅持，例如堅決不能開燈、一定要側睡等。而這次有位網友好奇上PTT詢問一個問題，「雙人床習慣睡左邊還右邊」？從網友回覆中可看出每個人習慣都不一樣，但有位網友給出超實際解答，「睡有插頭的那邊」。

網友上PTT詢問一個人睡雙人床的鄉民們，都習慣睡在左邊還右邊？還是有人是直接睡在中間的？「肥宅我是都習慣睡在右邊啦，好奇統計一下」。

對此，不少網友回「中間」，「當然是中間，手才能打開呈大字型」、「中間，本肥宅太肥就睡雙人的」。也有不少網友表示會配合另一半的習慣，「老婆先選」、「我老婆睡哪邊我就睡另外一邊」、「本來靠右，可是女友喜歡右邊，只好讓給她」。

還有網友答案超實際，而且非常符合現代人手機不離身的習性，「靠近插座的」「插座裝哪半邊睡哪半邊，選我正解」。

睡眠 PTT 失眠

延伸閱讀

最不想在台灣哪個城市久住？網友齊點名「新竹」列四大缺點

台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

蹲式馬桶內驚見不明鐵片 內行人曝功能網喊「長知識」

驚見中年男偷拍 她警告正妹店員但結局驚喜大逆轉

相關新聞

超大雙人床該睡左邊還右邊？ 網友給出超實用神解

每個人的睡眠習慣都各不相同，且有些易失眠者對睡眠更有自己的堅持，例如堅決不能開燈、一定要側睡等。而這次有位網友好奇上ptt詢問一個問題，「雙人床習慣睡左邊還右邊」？從網友回覆中可看出每個人習慣都不一樣，但有位網友給出超實際解答，「睡有插頭的那邊」。

台灣手搖飲霸主是誰？網一面倒狂推：喝過回不去

台灣飲料業者展店速度快、口味推陳出新，每年商機上看好幾百億，就有網友表示，近日天氣炎熱想買冰涼的飲料消暑，但不知要選擇哪家手搖店，於是好奇詢問「台灣手搖飲霸主是誰」，貼文立刻掀起熱議。

水餃怎麼煮才好吃？ 內行人曝「不用水燙」：皮超Ｑ

水餃方便煮食又美味，但有網友好奇問「水餃怎麼燙才好吃？」，引來內行人分析生水餃與冷凍熟水餃之間不同的煮法，更有人大方分享「不用水燙」的烹調秘訣，直言「皮會比較Ｑ」。

父帶3隻鵝回家女兒傻眼喊「怎麼養」 網歪樓：餓了想吃

現代人家中養寵物會選擇狗或貓，不過有網友卻常見爸爸帶特殊的小動物回家，日前更帶回3隻鵝，讓原po看了都昏頭說，「我該怎麼養」，文章發出後也引發萬人討論，更有網友直言「餓了想吃」。

動物之森玩家自製真實版角色食物 神還原高價大頭菜

任天堂Switch大作《動物之森》（動物森友會）熱爆全球，如何在遊戲內將「大頭菜」轉手賣出賺錢，成為玩家們的熱門話題。

她用「水壺」種出白白胖胖豆芽菜 成功秘訣只有一個

大家小時候多少有種過綠豆的經驗，但應該很少人用過「水壺」種豆芽菜。有一位網友在「我愛全聯-好物老實說」上po文，教大家如何用水壺種出好吃的豆芽菜，還特別強調好吃的秘訣就是「不要開蓋」。

日本7-Eleven創最強抗疫法 不用手就能開冰箱

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，高危險位置例如門柄、按鈕等都不可不防。日本一間便利店最近成為網民關注目標，原來店主因考慮客人最常接觸冰箱門柄，於是自創防疫方法讓客人不需用手亦能開冰箱，一眾網民亦驚呼神奇，又大讚非常實用。

全聯冰櫃蛋糕哪個好吃？ 網友點出選擇關鍵：CP最高

全聯超市商品多樣，許多民眾也喜愛到賣場尋找好物，近日就有網友提到很多人推薦全聯的巧克力捲，但他也好奇除此之外還有什麼類別的蛋糕可以選擇，而網友則點出選擇關鍵說，蛋糕有6折都能下手。

老公看傻眼！防疫在家太無聊 超有才媽媽把電影院搬回家

新冠肺炎疫情至今仍未見趨緩，許多人擔心感染而避免外出，但待在家裡多日相當無聊煩悶。有位媽媽發揮創意，把電影院搬到自家，不僅播放電影，就連爆米花、售票口、便利商店皆一應俱全，也為防疫生活增添一點樂趣。

海巡署文宣嗆豬「有病不行」被封哏王 他逆風呼籲：別踩隱私底線

羅志祥與女友周揚青9年情斷，爆出交往期間男方多次出軌約砲，私生活混亂，引發民眾熱議，讓羅志祥成為網友心中「渣男」新任代言人。而向來擅於以哏圖宣導政令、帶動討論的社群粉專小編，也非常迅速的將此「時事哏」融入貼文中。

她發現這款保鮮盒收納口罩超實用 網友大推：我也是

口罩實名制3.0已經在22日上路，目前每人可購買的數量為大人14天9片、小孩10片，民眾家裡累積的口罩數量也慢慢變多，保存的方式就成了一個問題。一名女網友PO出一張照片，她意外地發現某個保鮮盒的大小剛好符合口罩的尺寸，讓她像發現新大陸一樣的開心，找到可收納口罩的容器。

鳥屎常滴在BMW車主放「驅鳥神器」 網友：比較會嚇到人

對於愛車之人來說，車身有少許污漬或刮痕也難以忍受。有網友分享照片，指有車主將座駕停在停車場內，常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及兩旁後照鏡驅趕，引來不少駕駛人討論。

熱門新聞

台灣手搖飲霸主是誰？網一面倒狂推：喝過回不去

驚見中年男偷拍 她警告正妹店員但結局驚喜大逆轉

立夏熱爆 他po冷氣照「還在忍…」底下網友卻幾乎淪陷

下班驚見母拿熨斗「電頭毛」 他心疼：沒多花時間教她

約看房連2次泡湯！他心急傳這句給房東 網笑：警察快來

台版哈利波特月台？ 北車消失的神秘「Y14」出口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。