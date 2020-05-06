超大雙人床該睡左邊還右邊？ 網友給出超實用神解

每個人的睡眠習慣都各不相同，尤其有些易失眠者對睡眠更有自己的堅持，例如堅決不能開燈、一定要側睡等。而這次有位網友好奇上PTT詢問一個問題，「雙人床習慣睡左邊還右邊」？從網友回覆中可看出每個人習慣都不一樣，但有位網友給出超實際解答，「睡有插頭的那邊」。

網友上PTT詢問一個人睡雙人床的鄉民們，都習慣睡在左邊還右邊？還是有人是直接睡在中間的？「肥宅我是都習慣睡在右邊啦，好奇統計一下」。

對此，不少網友回「中間」，「當然是中間，手才能打開呈大字型」、「中間，本肥宅太肥就睡雙人的」。也有不少網友表示會配合另一半的習慣，「老婆先選」、「我老婆睡哪邊我就睡另外一邊」、「本來靠右，可是女友喜歡右邊，只好讓給她」。

還有網友答案超實際，而且非常符合現代人手機不離身的習性，「靠近插座的」「插座裝哪半邊睡哪半邊，選我正解」。