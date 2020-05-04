快訊

磐石艦群聚感染主因曝光 陳時中：侵襲率遠低於國外艦隊

中油證實遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

水餃怎麼煮才好吃？ 內行人曝「不用水燙」：皮超Ｑ

聯合新聞網 / 綜合報導
網友問水餃怎麼煮好吃，內行人曝方法。報系資料照
網友問水餃怎麼煮好吃，內行人曝方法。報系資料照

水餃方便煮食又美味，但有網友好奇問「水餃怎麼燙才好吃？」，引來內行人分析生水餃與冷凍熟水餃之間不同的煮法，更有人大方分享「不用水燙」的烹調秘訣，直言「皮會比較Ｑ」。

一名網友在「Ptt八卦板」發文表示，早上心血來潮煮水餃當早餐，但對於煮法有些疑惑，而原po也提出2種煮法，一種是「一鍋水燙到水餃熟」，而另一種為「一鍋水下水餃等水滾再加一碗水，之後再等水滾，做法重複3次，最後關火悶再起鍋」，原po相當好奇哪種煮法的水餃會比較好吃，因此發文詢問網友意見。

文章發出後，網友提到生水餃與熟水餃有不同的烹調方式，「水滾下水餃，再滾再加一杯水」、「生水餃滾水下點一次水，冷凍水餃冷水下」、「冷凍水餃的話，冷水時就可以下鍋了，不用等到水滾」、「冷凍熟水餃燙一次就好了，生水餃才要加冰塊滾兩次」。

但也有網友表示自己不用水煮法，「我都用電鍋蒸，不用顧火，用蒸的皮會比較Q」、「我沒有再加水，不過有滴一點油和撒一點塩」、「我都用油煮的」，更有人強調，煮法不是重點，醬才是影響美味的關鍵。

延伸閱讀

一輩子不買房會輕鬆超多、現賺一千萬？ 網揭「殘酷真相」

父帶3隻鵝回家女兒傻眼喊「怎麼養」 網歪樓：餓了想吃

「口罩正妹」身份曝光引暴動 日本寫真女星為學中文來台定居

別用天龍國看世界！他列三點苦勸：台北買房CP值太低

相關新聞

水餃怎麼煮才好吃？ 內行人曝「不用水燙」：皮超Ｑ

水餃方便煮食又美味，但有網友好奇問「水餃怎麼燙才好吃？」，引來內行人分析生水餃與冷凍熟水餃之間不同的煮法，更有人大方分享「不用水燙」的烹調秘訣，直言「皮會比較Ｑ」。

父帶3隻鵝回家女兒傻眼喊「怎麼養」 網歪樓：餓了想吃

現代人家中養寵物會選擇狗或貓，不過有網友卻常見爸爸帶特殊的小動物回家，日前更帶回3隻鵝，讓原po看了都昏頭說，「我該怎麼養」，文章發出後也引發萬人討論，更有網友直言「餓了想吃」。

動物之森玩家自製真實版角色食物 神還原高價大頭菜

任天堂Switch大作《動物之森》（動物森友會）熱爆全球，如何在遊戲內將「大頭菜」轉手賣出賺錢，成為玩家們的熱門話題。

她用「水壺」種出白白胖胖豆芽菜 成功秘訣只有一個

大家小時候多少有種過綠豆的經驗，但應該很少人用過「水壺」種豆芽菜。有一位網友在「我愛全聯-好物老實說」上po文，教大家如何用水壺種出好吃的豆芽菜，還特別強調好吃的秘訣就是「不要開蓋」。

日本7-Eleven創最強抗疫法 不用手就能開冰箱

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，高危險位置例如門柄、按鈕等都不可不防。日本一間便利店最近成為網民關注目標，原來店主因考慮客人最常接觸冰箱門柄，於是自創防疫方法讓客人不需用手亦能開冰箱，一眾網民亦驚呼神奇，又大讚非常實用。

全聯冰櫃蛋糕哪個好吃？ 網友點出選擇關鍵：CP最高

全聯超市商品多樣，許多民眾也喜愛到賣場尋找好物，近日就有網友提到很多人推薦全聯的巧克力捲，但他也好奇除此之外還有什麼類別的蛋糕可以選擇，而網友則點出選擇關鍵說，蛋糕有6折都能下手。

老公看傻眼！防疫在家太無聊 超有才媽媽把電影院搬回家

新冠肺炎疫情至今仍未見趨緩，許多人擔心感染而避免外出，但待在家裡多日相當無聊煩悶。有位媽媽發揮創意，把電影院搬到自家，不僅播放電影，就連爆米花、售票口、便利商店皆一應俱全，也為防疫生活增添一點樂趣。

海巡署文宣嗆豬「有病不行」被封哏王 他逆風呼籲：別踩隱私底線

羅志祥與女友周揚青9年情斷，爆出交往期間男方多次出軌約砲，私生活混亂，引發民眾熱議，讓羅志祥成為網友心中「渣男」新任代言人。而向來擅於以哏圖宣導政令、帶動討論的社群粉專小編，也非常迅速的將此「時事哏」融入貼文中。

她發現這款保鮮盒收納口罩超實用 網友大推：我也是

口罩實名制3.0已經在22日上路，目前每人可購買的數量為大人14天9片、小孩10片，民眾家裡累積的口罩數量也慢慢變多，保存的方式就成了一個問題。一名女網友PO出一張照片，她意外地發現某個保鮮盒的大小剛好符合口罩的尺寸，讓她像發現新大陸一樣的開心，找到可收納口罩的容器。

鳥屎常滴在BMW車主放「驅鳥神器」 網友：比較會嚇到人

對於愛車之人來說，車身有少許污漬或刮痕也難以忍受。有網友分享照片，指有車主將座駕停在停車場內，常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及兩旁後照鏡驅趕，引來不少駕駛人討論。

他問全聯送的公仔主打客群是誰？ 網一面倒：小孩超愛

全聯福利中心一直都是許多民眾購買日常必需品的好去處，為了提高民眾購買的單筆消費金額，全聯經常以「換高級鍋具組」的方式，刺激大眾的購買率，而近期更推出消費滿400就送「蔬果總動員吸盤公仔」的促銷活動，但因為其「怪異」的外型而受到不少網友討論。對此，就有一名網友在PTT中PO文發問「全聯送的公仔客群是誰？」

日本祭出按電梯「防疫神器」 網傻眼：病毒看到也嚇跑

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，不少人害怕使用公眾場所的按鈕，不少專家更指電梯按鈕是高危點，接觸後應該盡快洗手。日本網民最近於Twitter發現有升降機採取了令人嚇一跳的防疫措施，直言「病毒見到這個也嚇跑了」。

熱門新聞

她列舉這幾種母親節禮物想送媽媽 網友勸不要：這是基本禮貌

「口罩正妹」身份曝光引暴動 日本寫真女星為學中文來台定居

水餃怎麼煮才好吃？ 內行人曝「不用水燙」：皮超Ｑ

他怨外送員頻按錯「電鈴面板」 網一看傻眼：看不懂正常

辦身分證被問外婆的名字 網友愣：我都叫阿嬤...

超正烏茲別克美女唱韓文歌 百萬網友暴動：天籟之音

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。