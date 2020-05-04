水餃怎麼煮才好吃？ 內行人曝「不用水燙」：皮超Ｑ

水餃方便煮食又美味，但有網友好奇問「水餃怎麼燙才好吃？」，引來內行人分析生水餃與冷凍熟水餃之間不同的煮法，更有人大方分享「不用水燙」的烹調秘訣，直言「皮會比較Ｑ」。

一名網友在「Ptt八卦板」發文表示，早上心血來潮煮水餃當早餐，但對於煮法有些疑惑，而原po也提出2種煮法，一種是「一鍋水燙到水餃熟」，而另一種為「一鍋水下水餃等水滾再加一碗水，之後再等水滾，做法重複3次，最後關火悶再起鍋」，原po相當好奇哪種煮法的水餃會比較好吃，因此發文詢問網友意見。

文章發出後，網友提到生水餃與熟水餃有不同的烹調方式，「水滾下水餃，再滾再加一杯水」、「生水餃滾水下點一次水，冷凍水餃冷水下」、「冷凍水餃的話，冷水時就可以下鍋了，不用等到水滾」、「冷凍熟水餃燙一次就好了，生水餃才要加冰塊滾兩次」。

但也有網友表示自己不用水煮法，「我都用電鍋蒸，不用顧火，用蒸的皮會比較Q」、「我沒有再加水，不過有滴一點油和撒一點塩」、「我都用油煮的」，更有人強調，煮法不是重點，醬才是影響美味的關鍵。