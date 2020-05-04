父帶3隻鵝回家女兒傻眼喊「怎麼養」 網歪樓：餓了想吃

現代人家中養寵物會選擇狗或貓，不過有網友卻常見爸爸帶特殊的小動物回家，日前更帶回3隻鵝，讓原po看了都昏頭說，「我該怎麼養」，文章發出後也引發萬人討論，更有網友直言「餓了想吃」。

一名女網友在「爆怨公社」發文表示，父親三不五時會帶小動物回家要他們認領，過去曾有超大蝗蟲、石龍子、鍬形蟲和八哥等，不過日前父親竟然是帶回3隻鵝，讓原po一看都傻眼直言，「在台北市的『好窄』區，我該怎麼養」。

原po提到，3隻鵝據說是山上的朋友不養所以爸爸才帶回家，但礙於目前家中空間不足，他也相當煩惱，更說「要我宰了，臣妾做不到啊」。

文章一出，引來萬名網友熱議，不少網友見到3隻鵝出現紛紛表示，「其他蟲還可以忍受，看到鵝真的是只能說我的老天鵝呀」、「我到底看了什麼」、「鵝也太誇張」，但也有人看了口水直流說，「鵝肉不便宜ㄟ」、「我可以把牠變成美味佳餚，妳知道的鵝肉不便宜」、「餓了想吃」、「薰茶鵝好吃餒，害我肚子好餓啊」。

事後原po也順利找到認養主人，並說牠們接下來會過著幸福的日子，不過網友卻關心起收養的去處說「可以請版主也別讓好人家不慎宰殺了他們，好嗎？」、「你確定不是被收養到胃裡面去嗎？」、「還以為是幸福快樂的肚子」。