動物之森玩家自製真實版角色食物 神還原高價大頭菜

一般人若是來不及將牛奶喝完，通常會直接將它倒掉或是丟垃圾桶，或許都沒有想過其實過期的牛奶也可以拿來做很多事。日前就有一女名網友在臉書《 爆廢公社 》中表示，自己剛好在冰箱中翻到過期的鮮奶，而且還剩很多，所以倒掉覺得相當可惜，想說可以再拿來喝，於是她就好奇的詢問廣大網友「你喝過過期最久的鮮奶是過期幾天？」

2020-04-14 21:31