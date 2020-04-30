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動物之森玩家自製真實版角色食物 神還原高價大頭菜

香港01 / 撰文：夏洛特
日本有網民將遊戲《動物之森》的角色食物帶出現實，製為像真度極高的包點。圖擷自Twitter @EverydayBewear
日本有網民將遊戲《動物之森》的角色食物帶出現實，製為像真度極高的包點。圖擷自Twitter @EverydayBewear

任天堂Switch大作《動物之森》（動物森友會）熱爆全球，如何在遊戲內將「大頭菜」轉手賣出賺錢，成為玩家們的熱門話題。

日本有玩家（18日）於Twitter將遊戲內的小山豬「曹賣」與「大頭菜」帶來現實，手製成像真度極高的包點。只見「大頭菜」包賣相精緻，就連大頭菜的紋路也清晰可見，旁邊小山豬「曹賣」也做出了多個表情，非常精巧。

小山豬「曹賣」也做出了多個表情，非常精巧。圖擷自Twitter @EverydayBewear
小山豬「曹賣」也做出了多個表情，非常精巧。圖擷自Twitter @EverydayBewear

樓主表示，他是以麵粉、蘿蔔、黃瓜等幾種簡單材料製作蒸包，認為過程簡單有趣。帖子一出，網民紛紛稱讚樓主手藝高超，蒸包可愛到完全捨不得吃。

網友做的大頭菜與遊戲內的作對比，還原度非常高。圖擷自Twitter @EverydayBewear
網友做的大頭菜與遊戲內的作對比，還原度非常高。圖擷自Twitter @EverydayBewear

延伸閱讀：

【動物之森／動物森友會】攻略｜唔識炒？大頭菜價格計算機幫到你

動物之森／動物森友會 |《魔戒》哈比人私訊粉絲　想登島賣大頭菜

文章授權轉載自《香港01》

動物森友會 日本

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