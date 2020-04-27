影／PIKO太郎推洗手神曲 洗腦以外還有北韓的詭異新作

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，多月來大家的防疫意識都有所提高，任何時刻都緊記要勤洗手，不知道以下的「洗手歌」你又聽過嗎？日本搞笑藝人「PIKO太郎」唱出最新改編的《PPAP2020》、陳以誠醫生聯乘青春不老的蓋世寶合唱新歌《擊退病毒》，還有被譽為「最幸福國度」的朝鮮（北韓）推出教導學童洗手的歌曲。

為宣傳防疫教育，各地方各拖其法，推出不同的「洗手歌」，搞笑又洗腦，你聽過哪一首？究竟哪一首又最好聽，最洗腦呢？

PIKO太郎 -《PPAP2020》

日本搞笑藝人PIKO太郎因2016年一首《PPAP》（全稱Pen-Pineapple-Apple-Pen）而深入民心，歌曲行古怪作風，加上超級洗腦，全球都網友都識唱。因為新冠肺炎肆虐的關係，近日他發佈最新防疫版《PPAP2020》，改編歌詞呼籲網友勤洗手，並安排全新洗手舞步，大家一起「Wash！Wash！Wash！」歌曲最後更為「PPAP」解話，解成「Pray for People And Peace」，十分窩心。

陳以誠醫生、蓋世寶 - 《擊退病毒》

「怎麼可以預防流行性感冒～」，現在改成「怎麼可以預防新冠狀病毒？」相隔10年，「兒歌醫生」陳以誠醫生再次開金口，與蓋世寶主唱最新防疫歌《擊退病毒》。一改原曲《超級流感》歌詞，保留洗腦曲風，提醒小朋友要洗手20秒，很有教育意味。

「兒歌醫生」陳以誠醫生再次開金口，與蓋世寶主唱最新防疫歌《擊退病毒》。圖／YouTube

朝鮮經貿文化情報DPRK - 洗手歌

近日網上瘋傳一首洗手歌，歌曲片段中可見一個身穿小紅裙、綁辮子、化超白濃妝的小女孩，邊唱邊做出洗手動作，充滿朝鮮風格。不過，如此一身紅衣白臉的造型，又會否嚇親大家呢？或者，這樣更能警剔大家要「洗手、洗手、洗手」。這段出自「朝鮮經貿文化情報DPRK」Facebook 專頁，專頁主要推廣朝鮮官方資訊，今次因新冠肺炎的關係，特別推出一首洗手歌，加強公眾的防疫意識！

歌曲片段中可見一個身穿小紅裙、綁辮子、化超白濃妝的小女孩，邊唱邊做出洗手動作，充滿朝鮮風格。圖／臉書

影片中的小女孩警剔大家要「洗手、洗手、洗手」。圖／臉書

聽過以上的洗手歌，相信也能提高大家的衛生常識，要齊心抗疫，就要由自身開始做起，記住要洗手、洗手、洗手！在家中不妨增置小型自動洗手機，自動擠出豐盈泡沫，方便多了！

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文章授權轉載自《香港01》