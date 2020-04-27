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金正恩傳病危金與正被P圖成超級萌妹 網友喊：好想保護她

香港01 / 記者卓柏安／報導
金正恩被傳病危，其妹金與正成為繼承人的議題引來討論，有人就將她的照片P圖成超級萌妹。圖／臉書
金正恩被傳病危，其妹金與正成為繼承人的議題引來討論，有人就將她的照片P圖成超級萌妹。圖／臉書

朝鮮領袖金正恩近日頻頻傳出病危消息，有報導指他因為心臟支架手術出事而成為植物人，令不少人都討論繼承人問題，而經常出現在金正恩身邊的妹妹金與正就是熱門人選之一。有網友就將一張金與正快步的照片P圖，在她的口中加上一塊麵包，然後再配上日本動畫標題，令金與正變身萌爆卡通女主角，不少看到照片的網友都大叫心動了！

有網友認為金與正的P圖與動漫《新世紀福音戰士》中的綾波麗一樣。圖／臉書
有網友認為金與正的P圖與動漫《新世紀福音戰士》中的綾波麗一樣。圖／臉書

對比網上流傳的P圖及原圖，金與正同樣身穿黑色行政套裝，戴上淡粉紅色絲巾圈在頸上，穿上高跟鞋的她在其他官員前面快步行走，唯一不同之處就是P圖版本中的金與正口中咬住一塊吐司，令她給人的感覺立即由高傲職場女性變成日本漫畫中的萌系角色。

有網友們把畫面昇華到另一個層次。圖／臉書
有網友們把畫面昇華到另一個層次。圖／臉書

事實上P圖的照片其實攝於去年2月27至28日於越南舉行的特金會，當時金與正先行下車為哥哥金正恩打點。

被P的原圖其實是攝於去年2月27至28日於越南舉行的特金會，當時金與正先行下車為哥哥金正恩打點。圖／路透社
被P的原圖其實是攝於去年2月27至28日於越南舉行的特金會，當時金與正先行下車為哥哥金正恩打點。圖／路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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