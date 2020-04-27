全聯冰櫃蛋糕哪個好吃？ 網友點出選擇關鍵：CP最高

全聯超市商品多樣，許多民眾也喜愛到賣場尋找好物，近日就有網友提到很多人推薦全聯的巧克力捲，但他也好奇除此之外還有什麼類別的蛋糕可以選擇，而網友則點出選擇關鍵說，蛋糕有6折都能下手。

一名網友在「Ptt八卦板」發文表示，日前自己有到全聯賣場的冰櫃蛋糕區買了特極75%巧克力捲，聽說是最好吃的，但他也好奇其他蛋糕品項能不能買，像是生乳捲、芋頭蛋糕和千層等，因此好奇詢問網友意見「全聯什麼蛋糕可以吃啊」。

文章一出，網友紛紛表示有6折就能下手購買，「6折的，買了不好吃看到價錢也好吃CP最高」、「6折的看到就拿，每天早上開門排隊會衝刺的大多是鎖定這」、「全聯蛋糕6折勉強可以考慮」、「6折才買」。

除了有打折優惠值得購買外，其他網友也推薦，「巧克力千層」、「清乳酪不錯」、「芋泥還不錯，巧克力加咖啡雙拼蛋糕捲覺得超值」、「芋泥千層滿好吃的」、「乳酪塔、巧克力燒都還不錯阿」。