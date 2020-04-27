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老公看傻眼！防疫在家太無聊 超有才媽媽把電影院搬回家
新冠肺炎疫情至今仍未見趨緩，許多人擔心感染而避免外出，但待在家裡多日相當無聊煩悶。有位媽媽發揮創意，把電影院搬到自家，不僅播放電影，就連爆米花、售票口、便利商店皆一應俱全，也為防疫生活增添一點樂趣。
這位媽媽26日發文在「爆廢公社公開版」，她原本只是想將家中一年沒使用的爆米花機拿出來使用，結果兒子提議：「吃爆米花應該要看電影吧！」媽媽覺得這主意還不錯，便開始張羅滿足孩子的要求。
期間孩子因為不敢看真的電影，問媽媽可不可以用卡通代替，還說要有一間7-11，因為想要買零食吃。結果媽媽完全沒在怕，竟真的在家中搭建出一個有7-11招牌的小攤子，一個寫著播映卡通的售票口，還有擺滿一桌的爆米花，裏頭負責販賣的則是家裡的孩子們。
而電影院的配備也相當齊全，不但有張大沙發可以容納四個孩子，上頭還有座位號碼，必須「對號入座」。而在家中看電影，也不忘防疫守則，孩子們排隊要維持1.5公尺的社交距離。裝備之齊全甚至讓一向淡定的老公看到時露出驚訝的表情，不斷唸著：「太誇張了！太誇張了！」
貼文一出引發網友熱議，網友們紛紛在下面留言：「媽媽太有才了！寓教於樂啊！」、「超棒的，親子互動」、「這老婆是幼教界出生的嗎？」、「這不止家裡夠大，媽媽也超強啊！」、「好厲害呀！我也想去排隊買票了！」
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