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她發現這款保鮮盒收納口罩超實用 網友大推：我也是

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發現一款保鮮盒的大小剛好符合口罩的尺寸。 圖／翻攝自「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」臉書
一名女網友發現一款保鮮盒的大小剛好符合口罩的尺寸。 圖／翻攝自「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」臉書

口罩實名制3.0已經在22日上路，目前每人可購買的數量為大人14天9片、小孩10片，民眾家裡累積的口罩數量也慢慢變多，保存的方式就成了一個問題。一名女網友PO出一張照片，她意外地發現某個保鮮盒的大小剛好符合口罩的尺寸，讓她像發現新大陸一樣的開心，找到可收納口罩的容器。

因為目前口罩領取的數量增多，若再加上有使用口罩套等方法，未使用的口罩就會變多，該怎麼保存不受汙染，許多人都各有巧思。原PO就在臉書「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」貼出一張照片，她找到一款3號的保鮮盒，長寬剛好符合口罩的大小，容量也能塞入10幾、20片口罩，這讓她彷彿挖到寶一樣的開心，「突然發現…這種size的保鮮盒意外的符合」。

照片一出引起網友熱烈討論，也有人和原PO用同樣方法，「我也都這樣放」、「我也用保鮮盒裝」、「很實用」，還有網友貼心的提醒「建議盒子裡面放乾燥劑防潮濕，口罩怕潮濕，我放口罩的盒子裡，會放這種乾燥劑」、「盒子可以酒精濕紙巾稍微一下擦一下（盒子要乾燥狀況下），然後再放入散裝口罩」。

其他人也分享自己收納口罩的方法，「我直接放玻璃櫃，跟我的公仔擺一起」、「我是用鞋盒」、「無印這款pp盒非常好用，剛好是成人平面尺寸，放藥局領來的散裝口罩剛剛好」、「我用放衛生紙的盒子裝口罩，然後裡面在放幾包乾燥劑。口罩現在很重要，要好好保護口罩，避免潮濕」、「我用台中太陽餅的紙盒尺寸又剛好」、「沒用大盒裝，都只用夾鍊袋，看來是該買個收納盒了」、「金莎巧克力30顆的盒子也很OK」。

也有網友分享自己使用大收納箱來存放口罩。 圖／翻攝自「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」臉書
也有網友分享自己使用大收納箱來存放口罩。 圖／翻攝自「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」臉書

還有人利用放衛生紙的盒子來放口罩。 圖／翻攝自「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」臉書
還有人利用放衛生紙的盒子來放口罩。 圖／翻攝自「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」臉書

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