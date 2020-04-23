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鳥屎常滴在BMW車主放「驅鳥神器」 網友：比較會嚇到人

香港01 / 安祖娜
有車主的轎車常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及後照鏡驅趕。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）
有車主的轎車常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及後照鏡驅趕。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

對於愛車之人來說，車身有少許污漬或刮痕也難以忍受。有網友分享照片，指有車主將座駕停在停車場內，常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及兩旁後照鏡驅趕，引來不少駕駛人討論。

該網友昨於facebook群組「馬路的事討論區」發文問道：「有沒有人的車子每天都被雀鳥大小便的？」他PO出友人傳來照片，指有車主將黑色私家車停泊於停車場內，取車時常常發現車身沾有雀鳥的排泄物，感到非常厭惡，故購入「天敵」假貓頭鷹放於車頂，並於車頭兩邊後照鏡放置驅鳥刺，希望能趕走雀鳥。

有車主的轎車常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及後照鏡驅趕。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）
有車主的轎車常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及後照鏡驅趕。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

照片引來駕駛人熱議，不少人直指相關方法作用不大，甚至會引來其他動物，「小雀鳥在樹上大小便，但貓頭鷹不會抓在頭上的獵物」、「鳥又不是站在你車上大小便的」、「這樣何苦呢，等牠們看到後又會嚇到拉在你車上」、「最後變成一隻貓跑上去玩」。

另有網友認為車主的裝置太過份，會令無辜雀鳥受傷，「怕被大小便就蓋住車子，放鳥刺太過分」、「洗車就好了，小氣到要找小鳥出氣」、「我覺得會嚇到人比較多」、「我還以為是邪教儀式」。

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文章授權轉載自《香港01》

貓頭鷹 車主 BMW

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