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日本祭出按電梯「防疫神器」 網傻眼：病毒看到也嚇跑

香港01 / 撰文：夏洛特、謝茜嘉
日本網友分享大樓電梯用的防疫措施。圖擷自Twitter@j_turkey
日本網友分享大樓電梯用的防疫措施。圖擷自Twitter@j_turkey

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，不少人害怕使用公眾場所的按鈕，不少專家更指電梯按鈕是高危點，接觸後應該盡快洗手。日本網民最近於Twitter發現有升降機採取了令人嚇一跳的防疫措施，直言「病毒見到這個也嚇跑了」。

有日本網民最近在Twitter上載相片表示近日乘搭電梯，發現按鈕旁竟有塊發泡膠板，表面插着數十枝牙籤。相中可見，發泡膠旁更有便條紙寫道：「請使用這個去按電梯按鈕」，發泡膠板下還有紙杯讓使用者丟掉使用過的牙籤。

因為發泡膠板看起來像箭靶一樣，令樓主坦言視覺受到非常大的衝擊，連網民亦表示嘖嘖稱奇，「病毒見到這個也嚇跑了」、「這樣也想到，真有創意」、「有密集恐懼症的人一定受不了」。

不過亦有網民稱這可能造成大量浪費，又指內地早前亦有電梯使用此方法，「用完一次就要掉，一日便製造一堆垃圾」、「定時消毒比這個更有用吧」。

另有台灣網民也在Twitter表示，曾見過有升降機按鈕被貼上錫紙或硬幣，並在旁邊貼有告示解釋，指冠狀病毒只能依附在硬幣上並存活4小時，相較紙皮和塑膠的存活時間短，防疫效果更佳。

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文章授權轉載自《香港01》

電梯 日本 COVID-19

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