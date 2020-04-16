興奮拆全聯公仔竟把「這台」帶回家 她崩潰：有夠丟臉

連鎖超市全聯福利中心近期推出單筆消費滿400元，贈送一隻「蔬菜總動員」的吸盤公仔，成功創造不少話題。日前有名女網友從全聯出來後，迫不急待地拆開公仔包裝邊走回家，沒想到興奮過頭發生「糗事」，讓她崩潰直呼「羞恥到懷疑人生」。

原PO在「Dcard」發文，最近迷上全聯推出的蔬果公仔，每次結完帳後都會研究這次拿到什麼角色，當天也不另外，「一路興奮地拆著包裝紙走回家，正思考手上的是蘋果還是番茄時，路人的目光似乎始終聚焦在我身上」，直到回到家門口，才驚覺大事不妙。

原PO因為專注拆公仔包裝，不知不覺將超市推車推回家，面對這情況她無奈地說「這恥度太高心臟受不了，已經沒種再推回去了...」，經過內心掙扎，最後仍厚著臉皮推著手推車，一路飆回全聯停好，結束這場手推車鬧劇。

貼文一出，引來不少網友笑翻留言，「不行這個太好笑了」、「笑死不要緊啦！我也常這樣」、「為什麼沒有被店員阻止啦...哈哈」、「謝謝妳讓我在上課時不無聊，笑到精神好起來，全身都在抖」、「我笑到要往生...哈哈」、「看到標題就笑到並軌了」。