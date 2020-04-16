快訊

臉書PO文惹議 星國總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

聖母院燒毀週年鐘聲：法國不信 但總統堅持「2024修復」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興奮拆全聯公仔竟把「這台」帶回家 她崩潰：有夠丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯福利中心近期推出單筆消費滿400元，贈送一隻「蔬菜總動員」的吸盤公仔，成功創造不少話題。聯合報系資料照／全聯提供
全聯福利中心近期推出單筆消費滿400元，贈送一隻「蔬菜總動員」的吸盤公仔，成功創造不少話題。聯合報系資料照／全聯提供

連鎖超市全聯福利中心近期推出單筆消費滿400元，贈送一隻「蔬菜總動員」的吸盤公仔，成功創造不少話題。日前有名女網友從全聯出來後，迫不急待地拆開公仔包裝邊走回家，沒想到興奮過頭發生「糗事」，讓她崩潰直呼「羞恥到懷疑人生」。

原PO在「Dcard發文，最近迷上全聯推出的蔬果公仔，每次結完帳後都會研究這次拿到什麼角色，當天也不另外，「一路興奮地拆著包裝紙走回家，正思考手上的是蘋果還是番茄時，路人的目光似乎始終聚焦在我身上」，直到回到家門口，才驚覺大事不妙。

原PO因為專注拆公仔包裝，不知不覺將超市推車推回家，面對這情況她無奈地說「這恥度太高心臟受不了，已經沒種再推回去了...」，經過內心掙扎，最後仍厚著臉皮推著手推車，一路飆回全聯停好，結束這場手推車鬧劇。

貼文一出，引來不少網友笑翻留言，「不行這個太好笑了」、「笑死不要緊啦！我也常這樣」、「為什麼沒有被店員阻止啦...哈哈」、「謝謝妳讓我在上課時不無聊，笑到精神好起來，全身都在抖」、「我笑到要往生...哈哈」、「看到標題就笑到並軌了」。

Dcard

延伸閱讀

機身畫「珍珠奶茶」當華航新Logo 網讚：有台灣特色

他問婚禮沒主持人會無聊嗎？ 網答案一面倒：求之不得

全聯狂掃「6元早餐神物」 網友激推：隨便用都好吃

台灣零負評男藝人是誰？ 網狂推「搖滾天王」：非他莫屬

相關新聞

興奮拆全聯公仔竟把「這台」帶回家 她崩潰：有夠丟臉

連鎖超市全聯福利中心近期推出單筆消費滿400元，贈送一隻「蔬菜總動員」的吸盤公仔，成功創造不少話題。日前有名女網友從全聯出來後，迫不急待地拆開公仔包裝邊走回家，沒想到興奮過頭發生「糗事」，讓她崩潰直呼「丟臉到懷疑人生」。

過期鮮奶還可以怎麼用？ 內行網友曝神法：泡澡皮膚超滑嫩

一般人若是來不及將牛奶喝完，通常會直接將它倒掉或是丟垃圾桶，或許都沒有想過其實過期的牛奶也可以拿來做很多事。日前就有一女名網友在臉書《 爆廢公社 》中表示，自己剛好在冰箱中翻到過期的鮮奶，而且還剩很多，所以倒掉覺得相當可惜，想說可以再拿來喝，於是她就好奇的詢問廣大網友「你喝過過期最久的鮮奶是過期幾天？」

台灣零負評男藝人是誰？ 網狂推「搖滾天王」：非他莫屬

演藝圈明星身為公眾人物，言行舉止容易受到大眾關注，想要維持良好形象需要努力經營，對此，有網友好奇台灣哪個男藝人最沒負評，其中「搖滾天王」伍佰廣受鄉民支持推崇。

全聯買鳳梨店員詢問「貼心服務」他驚呼：10年來初次遇到

連鎖超市全聯福利中心商品齊全、價格優惠，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有網友到全聯拿了鳳梨準備結帳，這時收銀員詢問「鳳梨要削嗎」，貼心服務讓他又驚又喜地說「10幾年來第一次被問」。

滿滿珍奶和小吃！譚德塞轟台種族歧視 網友發起「來自台灣的攻擊」

世界衛生組織秘書長譚德塞，8日在記者會特別提及台灣，以歧視性的字眼攻擊他，更點名台灣外交部放任網軍攻擊，引起全球社會一陣譁然。面對這樣的指控，台灣政府及民眾全面反擊，更有人發起「來自台灣的攻擊！」，在推特上引發話題。

美女主播報新聞「白色上衣」掀熱議 網看傻：有穿嗎？

日本美女主播本間智惠近日意外爆紅，因其在播報新冠肺炎（COVID-19）相關新聞時，身上所穿的白色上衣，乍看之下彷彿合成一樣，照片在網上曝光，引來網友歪樓直呼「根本沒穿吧！」

社交距離注意事項頒布 網見談話節目「驚人畫面」：第一次看到

新冠肺炎疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前公布「社交距離注意事項」，規定人與人間的距離在室內保持1.5公尺，室外1公尺，無法拉開距離就戴上口罩。規定頒布後就有網友打開電視發現節目中所有來賓戴上口罩，直言「真的第一次看到」。

她問住幾樓才不會有蚊子蟑螂？ 網友揭殘酷真相

隨著夏天的腳步慢慢逼近，蚊子、蟑螂、螞蟻又開始在家中出現蹤影，成為許多人的噩夢。因此有一名網友在PTT詢問「住幾樓以上不會有蚊子蟑螂螞蟻？」，結果網友一致表示無解，甚至有人建議原PO直接移民。

疫情升溫！好市多「貼心舉動」保護顧客 網讚：超安心

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，部分民眾外出習慣帶酒精消毒物品。日前有名女網友前往美式賣場好市多時，看見工作人員細心消毒手推車，貼心舉動讓她直呼「好市多保護消費者很可以呀！」

晚上7點後逛全聯驚見「神品便當」有折扣 婆媽暴動喊羨慕

一名網友分享晚上7點後逛全聯，竟然買到知名便當，而且還有折扣超划算，貼文引發熱議，驚呼「全聯竟然有賣便當」。

住台灣很安全！20名外國人大讚防疫佳：全球都該向台灣學習

新冠肺炎肆虐，我國政府與防疫人員在第一線努力防堵疫情，讓我國成功抗疫，成功的防疫經驗也備受國際肯定，許多國家點名要學習台灣作法。有20名外國人特地錄製影片感謝台灣，直言「全世界應該將台灣防疫措施視為楷模，並向台灣學習」，強調「住在台灣很安全」。

新房門後貼香菇？ 行家曝原因：菜鳥搞錯師傅意思了

買房送香菇？一名網友近日去查看新房時，發現大門後被貼了一朵香菇，讓他感到非常奇怪，且香菇貼的位置靠近門軸，也不會撞到牆壁，不曉得功用為何。對此有網友表示，有種門擋名稱為「香菇型門擋」，懷疑是菜鳥搞錯了師傅意思，才會誤貼鬧笑話。

熱門新聞

為何只有台灣會蒸口罩？ 台人曝雙重打擊「致命真相」

見女子車禍男騎士掏出衛生棉幫止血 網友大讚貼心

突繼承2億遺產好徬徨 台大獸醫曝心聲：成就感莫名消失

口罩數量增加排隊人潮卻變少了？ 網友解析一關鍵原因

「親子丼」由來超殘忍 網曝真相全驚呆

酸譚德塞招牌動作！眼鏡行超狂行銷爆紅：一直推不是辦法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。