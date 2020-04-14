台灣零負評男藝人是誰？ 網狂推「搖滾天王」：非他莫屬

演藝圈明星身為公眾人物，言行舉止容易受到大眾關注，想要維持良好形象需要努力經營，對此，有網友好奇台灣哪個男藝人最沒負評，其中「搖滾天王」伍佰廣受鄉民支持推崇。

原PO在PTT發文提及，說到台灣零負評女藝人，大概就屬戲劇女神林依晨及第一名模林志玲，兩人幾乎沒有傳過負面新聞，但男藝人不是吸毒、詐騙就是生活不檢點，實在想不出有誰比較好感，「想問大家台灣有零負評男藝人嗎？」

貼文一出立刻掀起熱議，網友們認為伍佰個性霸氣不做作、創作多首膾炙人口的歌曲，紛紛點頭支持零負評男藝人非他莫屬，「伍佰就是神」、「伍佰+1」、「幾乎沒聽過伍佰的負評、緋聞」、「伍佰大哥就是讚」、「伍佰沒有之一」、「唯一支持伍佰」。

另外也有人留言表示，「金城武吧！真的沒什麼負評」、「想到的是艾利克斯」、「吳慷仁讚讚、「韋禮安沒有別人了」、「坤達長相帥氣且感覺很親民」、「謝祖武正邁向吳念真之路」。