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滿滿珍奶和小吃！譚德塞轟台種族歧視 網友發起「來自台灣的攻擊」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在推特上發起「來自台灣的攻擊」，宣傳台灣美景美食，為台灣平反。圖擷自Twitter
網友在推特上發起「來自台灣的攻擊」，宣傳台灣美景美食，為台灣平反。圖擷自Twitter

世界衛生組織秘書長譚德塞，8日在記者會特別提及台灣，以歧視性的字眼攻擊他，更點名台灣外交部放任網軍攻擊，引起全球社會一陣譁然。面對這樣的指控，台灣政府及民眾全面反擊，更有人發起「來自台灣的攻擊！」，在推特上引發話題。

昨日譚德塞抨擊台灣後，推特上出現新標籤「#來自台灣的攻擊（#ThisAttackComeFromTaiwan）」，不過內容並非批評或謾罵，而是台灣各地的美食及美景，各國網友紛紛貼出珍奶、牛肉麵等食物，及七股鹽田、玉山、台北101等知名景點照片，就連總統蔡英文投票及同志遊行也都有人分享，相關推文已超過1萬7000則，且數量仍持續上升中。

另一邊，有網友在臉書發起「反歧視！一人來說一句譚德塞的優點！」活動。活動一推出獲得熱烈迴響，許多人在底下留言：「謝謝秘書長讓全世界看見台灣的努力跟與眾不同的防疫能力」、「謝謝你，用三分鐘，就讓台灣人變得好團結」、「看過許多外國人稱讚台灣的vlog，都沒有譚先生的3分鐘有力。」

譚德塞在記者會上批評台灣三個月以來不斷對他進行人生攻擊，甚至激動表示「夠了！」不禁讓台灣民眾回想「三個月前在網路上做了什麼？」當時台灣正值2020大選，民眾的話題都圍繞在選舉上，對譚德塞還不熟悉，遑論以種族歧視的字眼攻擊他。

網友在推特上發起「來自台灣的攻擊」，宣傳台灣美景美食，為台灣平反。圖擷自Twitter
網友在推特上發起「來自台灣的攻擊」，宣傳台灣美景美食，為台灣平反。圖擷自Twitter

譚德塞 種族歧視

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