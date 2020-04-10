滿滿珍奶和小吃！譚德塞轟台種族歧視 網友發起「來自台灣的攻擊」

買房送香菇？一名網友近日去查看新房時，發現大門後被貼了一朵香菇，讓他感到非常奇怪，且香菇貼的位置靠近門軸，也不會撞到牆壁，不曉得功用為何。對此有網友表示，有種門擋名稱為「香菇型門擋」，懷疑是菜鳥搞錯了師傅意思，才會誤貼鬧笑話。

2020-03-30 13:15