社交距離注意事項頒布 網見談話節目「驚人畫面」：第一次看到

新冠肺炎疫情日益嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前公布「社交距離注意事項」，規定人與人間的距離在室內保持1.5公尺，室外1公尺，無法拉開距離就戴上口罩。規定頒布後就有網友看電視時發現節目中所有來賓戴上口罩，直言「真的第一次看到」。

一名網友在PTT八卦版上發文，原po表示轉到節目《年代向錢看》時，看到全部的來賓都戴上口罩錄影。他很驚訝地寫道：「前陣子還好好的，怎麼突然這樣，我第一次看到這種全都是口罩的畫面。」原po似乎不知道新頒布的社交距離規定，因此好奇詢問是節目錄影規定都要戴口罩嗎？

對此底下其他網友留言回答，因應現在疫情指揮中心公布新規定，節目錄影因無法讓來賓間隔1.5公尺，所以戴上口罩很正常，「防疫中心已經在勸導維持社交距離了，室內無法隔1.5m就是戴口罩」、「沒間隔最好戴口罩阿」、「很好啊，表現媒體責任」。不過可能因規定剛上路，原po也指出似乎有些節目還未跟進。

疫情指揮中心1日公布「社交距離注意事項」，將採兩階段執行，鼓勵民眾保持社交距離。目前實施第一階段，建議民眾保持室內1.5公尺、室外1公尺距離，若無法保持距離則要正確配戴口罩。無法維持1.5公尺的場所，業主應停止營業。