她問住幾樓才不會有蚊子蟑螂？ 網友揭殘酷真相

隨著夏天的腳步慢慢逼近，蚊子、蟑螂、螞蟻又開始在家中出現蹤影，成為許多人的噩夢。因此有一名網友在PTT詢問「住幾樓以上不會有蚊子蟑螂螞蟻？」，結果網友一致表示無解，甚至有人建議原PO直接移民。

原PO表示：「住過二樓、四樓，都看過蚊子蟑螂螞蟻。因為本人不會打蟑螂，如果遇到蟑螂都要請朋友幫忙，很不方便。請問住幾樓以上不會有這些噁心的害蟲，大家覺得呢？」

此文引來許多網友直接回答：「101上面還是有蚊子蟑螂螞蟻的」、「全台灣到處都有，放棄吧」、「你移民吧｣，還有許多網友紛紛表示「牠們會進電梯跟著上樓」、「蚊子會搭電梯」，更有網友分享自己的可怕經驗：「住13樓，結果蟑螂竟然是從冷氣機飛出來」。

也有網友認真給予建議：「新大樓加防蟲水管蓋，每星期定期保養水管應該可以防蟑。蚊子就很難，15樓照樣飛上來（窗外不是電梯）」。還有網友說：「聽說北海道沒蟑螂，搬過去住吧」，立刻引來其他網友回覆：「想移民北海道。」