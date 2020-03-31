疫情升溫！好市多「貼心舉動」保護顧客 網讚：超安心

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，部分民眾外出習慣帶酒精消毒物品。日前有名女網友前往美式賣場好市多時，看見工作人員細心消毒手推車，貼心舉動讓她直呼「好市多保護消費者很可以呀！」

原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」發文提及，疫情爆發前她就習慣隨身攜帶消毒用品，外出時方便自己和小孩使用，所以看到好市多員工噴酒精清潔每台推車時，嘴角不禁溫馨的笑了。

接著提到，一張衛生紙清潔一台手推車後隨即丟棄，且工作人員貼心告知進場顧客「手推車已經消毒歡迎使用」，讓她大讚「身在台灣很幸福，大家都很認真防疫」。

照片在網上曝光，吸引許多網友按讚留言，「台中也是！真讓人安心」、「高雄大順店我有看過！真的很推」、「大家相互保護彼此，顧客放心購物，雙贏」、「辛苦工作人員了」、「店家真的好貼心服務讚」、「太棒了這樣的消毒才到位，不是一條抺布擦遍ㄧ整樓」。