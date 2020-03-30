新房門後貼香菇？ 行家曝原因：菜鳥搞錯師傅意思了

買房送香菇？一名網友近日去查看新房時，發現大門後被貼了一朵香菇，讓他感到非常奇怪，且香菇貼的位置靠近門軸，也不會撞到牆壁，不曉得功用為何。對此有網友表示，有種門擋名稱為「香菇型門擋」，懷疑是菜鳥搞錯了師傅意思，才會誤貼鬧笑話。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，「看新房子的時候發現大門後被貼一朵香菇，請問需要注意什麼？香菇那邊靠近門軸，不可能撞到牆啦！」

其他網友留言表示「買房還送菇喔，還好不是姑」、「師傅本來想吃的，找不到，原來在這」、「有『難售』的意思嗎？」、「施工人員挑食」、「難售香菇啦」、「緊急用糧食」、「菇枕難眠！睡眠品質不好連門都知道」。

不過有專業網友指出，有一種門擋名叫「香菇型門擋」，估計是菜鳥搞錯師傅意思，以為真的要貼香菇，才會鬧出笑話。其他人留言「師傅已暈倒」、「這師傅好有才，還去弄了一朵乾香菇來」、「師傅很藍瘦香菇」。