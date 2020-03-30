聽新聞
test
0:00 / 0:00
新房門後貼香菇？ 行家曝原因：菜鳥搞錯師傅意思了
買房送香菇？一名網友近日去查看新房時，發現大門後被貼了一朵香菇，讓他感到非常奇怪，且香菇貼的位置靠近門軸，也不會撞到牆壁，不曉得功用為何。對此有網友表示，有種門擋名稱為「香菇型門擋」，懷疑是菜鳥搞錯了師傅意思，才會誤貼鬧笑話。
有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，「看新房子的時候發現大門後被貼一朵香菇，請問需要注意什麼？香菇那邊靠近門軸，不可能撞到牆啦！」
其他網友留言表示「買房還送菇喔，還好不是姑」、「師傅本來想吃的，找不到，原來在這」、「有『難售』的意思嗎？」、「施工人員挑食」、「難售香菇啦」、「緊急用糧食」、「菇枕難眠！睡眠品質不好連門都知道」。
不過有專業網友指出，有一種門擋名叫「香菇型門擋」，估計是菜鳥搞錯師傅意思，以為真的要貼香菇，才會鬧出笑話。其他人留言「師傅已暈倒」、「這師傅好有才，還去弄了一朵乾香菇來」、「師傅很藍瘦香菇」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言