台灣味披薩該加什麼才夠台？ 網友狂推「暗黑食材」

最近台灣美食在日本大流行，例如之前掀起一陣狂熱的珍珠奶茶，日本人甚至發揮創意，利用珍珠做出許多「暗黑料理」，例如：珍珠拉麵、珍珠麻婆豆腐。另外名古屋還有特別的主打著台式口味的「台灣拉麵」，日本人將台日料理結合的創意，也激發網友的想像，上PTT詢問：如果今天出一款台灣披薩，要放什麼料才夠台灣？

網友在PTT發問：「名古屋有台灣拉麵，如果今天出一款台灣披薩，認真問上面要放什麼最有台灣味？三色豆跟香菜是一定要的，剩下還要放什麼才夠台灣，一眼看到就覺得很台灣，一口下去就覺得很台灣！」引發網友熱烈討論真正的「台灣味」。

網友熱烈回覆各種台灣道地美食：「鴨血、米血、豬血」、「豬血糕阿」、「臭豆腐」、「牛頭牌沙茶醬」、「牛肉麵」、「魯肉飯」、「老實說，鹹酥雞pizza應該好吃」、「鳳梨酥」、「鼎泰豐小籠包」，另外「蚵仔煎」也有超多網友推。

有網友提醒，「不是已經有珍奶披薩？」、「之前就出過臭豆腐的了」、「好像有三杯口味的？」、「宜蘭傳藝中心吃過蚵仔口味披薩」，將東西式料理結合的創意其實一直有店家在嘗試，只是最終還是要看消費者對這種「新奇料理」買不買單。