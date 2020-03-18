消除旅遊欲望！全台最美漫畫店霸氣「封書抗疫」

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，台灣近日確診病例也從本土案例轉變為境外移入案例，出國旅遊被視為防疫破口，對近幾例因旅遊染病者更是罵聲不絕。高雄一間租書店為從根源杜絕出國欲望，鐵腕「封書」禁止顧客翻閱。

近日因新北市里長在全台防疫期間揪團赴歐洲旅遊，引發外界批評和醫護人員反彈，網路上也針對此時出國究竟是「不得已」還是「自私」加以討論。高雄一間號稱「全台最美漫畫店」鑑於台灣境外確診病例連日飆高，昨晚（17日）於臉書粉專宣布，為防止大家受到漂亮照片影響，腦波一弱就皮癢的訂下特價機票，即刻起至疫情結束前，店內所有境外旅遊書籍皆不得翻閱！

漫畫店宣布封存境外旅遊書籍，以免勾起讀者出國欲望。 圖／翻攝自「Booking」粉專

店家說到做到地將相關書籍貼滿封條，要求顧客勿伸手觸碰，「違者將獲得永世大便都沒衛生紙的詛咒」。而為了滿足無法冷靜待在室內，就是想往外跑的顧客，店家也提供國內旅遊相關書籍，讓大家一解旅遊欲望，強調「放心玩才好玩」。

霸氣做法獲得網友一致好評，稱讚「很棒的防疫創意」、「神操作」、「這治本治得好」、「全民配合，共同守護台灣」、「這詛咒也太狠」，還有作者在封印照中發現自己的著作，被該店社群小編抱大腿賣萌「我們一起共體時艱好嗎」，最後笑回自己當然願意配合被封。