IKEA「三大美食」雞翅超多汁 網分兩派戰翻

瑞典的家具零售商宜家家居IKEA除販售家具，賣場內也設有美食區，提供消費者在店內用餐。有網友表示，日前在IKEA美食區點了肋排肉球、雞翅、炸豬排，覺得都很不好吃，發問IKEA有什麼必點食物。其他網友點出三大靈魂品項，包括炸雞翅、冰淇淋、肉丸，不過也有人認為IKEA沒有美食，直言「吃過一次就不會想吃第二次」。

有網友在PTT表示，日前與友人至IKEA用餐時，點了肋排肉球、雞翅、炸豬排，但覺得都一樣難吃，只有百事可樂能「勉強入口」。他發問，內行人去IKEA時，都是點哪些品項？

其他網友表示，IKEA炸雞翅必點，「到底為什麼IKEA雞翅可以這麼多汁」、「炸雞翅好吃」，還有人說「肉丸必點」、「IKEA就是肉丸店」，另外也有許多人推薦便宜又大支的「冰淇淋」。

不過多數網友都認為IKEA食物不好吃，留言「都很難吃」、「熱狗便宜，月底的時候去吃就好」、「IKEA本來就不好吃，即使肉丸也普通」、「誰聽過北歐有美食的？真的是笑話」、「牛排超級難吃」、「都是鈉含量超標的食物」、「醬太甜了」、「吃過一次就不會想吃第二次」。