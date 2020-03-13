好市多烤雞腿大勝全雞？ 網友分享隱藏神吃法

美式大賣場好市多販賣許多熟食商品，當中「烤雞」更是熱門。有網友欲購買好市多烤雞，不過卻有分為烤全雞和烤雞腿兩種，因各有優缺令他難以選擇。他po文在PTT八卦版詢問，引發網友熱烈討論，更有人分享老饕級的新吃法。

網友11日在PTT八卦版上提問關於好市多烤雞的問題，他表示，好市多長期熱賣的商品不外乎就是烤全雞和八支裝的烤雞腿。售價上雖然烤全雞便宜約一百元，但卻需要在一兩天內全部解決，倒是烤雞腿雖然比較貴，但可以分裝一天烤一支吃，因此他好奇詢問其他網友該如何選擇。

留言區中的網友意見兩極，大部分人都偏屬雞腿派，認為烤雞腿肉質較嫩，全雞有時會碰上雞胸肉質柴的狀況，「雞腿比較穩定，想追求不同口感才選全雞」、「雞腿！好滑好嫩」、「雞胸肉太雷，我雞腿派」。

不過也有全雞派網友分享自己的看法，表示買全雞分裝，不同部位還可以拿來做別的菜，甚至還有隱藏吃法，CP值其實很高，「買烤全雞和凱撒沙拉，把雞胸弄成雞絲放沙拉」、「全雞吃完雞骨架加雞汁煮濃湯」、「雞胸切薄片配調味料或肉汁醬啊」。