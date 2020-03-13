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奢華感爆表！如料亭和日式旅館綜合體 日本「花嫁暖簾」列車打造華麗車廂

聯合新聞網 / 綜合報導
日本石川縣的「花嫁暖簾」列車在網路上引起話題。圖／Twitter
日本石川縣的「花嫁暖簾」列車在網路上引起話題。圖／Twitter

日本中部北陸地方的石川縣內，有一班觀光列車最近在推特上蔚為話題。這路列車名為「花嫁暖簾」，該名稱來自於北陸地方的習俗：北陸地區為了祈願出嫁的女兒能夠獲得幸福，會在出嫁當天將顏色鮮豔的暖簾掛在家門前。

這輛「花嫁暖簾」號，無論是內部或外部，都用了石川縣的傳統漆器「輪島塗」的代表性紅色，並且加上了彩色的花卉和楓葉，看上去十分華麗。座位前還飾用了彷彿日式料亭或日式旅館的「櫻梅之間」掛牌，讓人看不出來是電車的內部。

日本石川縣的「花嫁暖簾」列車在網路上引起話題。圖／Twitter
日本石川縣的「花嫁暖簾」列車在網路上引起話題。圖／Twitter

推特上的原Po在接受日本媒體採訪時表示，最近的觀光列車時常以木製裝飾來營造溫暖的感覺，讓人覺得很千篇一律，但「花嫁暖簾」卻不會讓人有這種感覺，其中還包含了金澤地區的特色、名為「加賀友禪」的染色技法，讓人感受到列車整體的細膩感。

以漆器技法「輪島塗」、織染技法「加賀友禪」的代表性色彩為主，並透過金澤的金箔等工藝品加以裝飾，JR西日本表示，這是為了表達「『和』與『美』的賓至如歸」此一概念而設計。除了「櫻梅之間」以外，各個車廂也都有各自的名稱，包括「撫子之間」、「扇繪之間」等，搭乘不同的車廂，可以享受到不同的體驗，讓旅途更增添色彩。

日本石川縣的「花嫁暖簾」列車在網路上引起話題。圖／Twitter
日本石川縣的「花嫁暖簾」列車在網路上引起話題。圖／Twitter

列車中塑造的各種奢華感引起網友好評。圖／Twitter
列車中塑造的各種奢華感引起網友好評。圖／Twitter

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