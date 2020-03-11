新冠肺炎影響大 網友列舉：生活習慣都變了

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，讓世界各地人心惶惶。在疫情還沒爆發時，人們對於酒精消毒手或貼身用品、在公共密閉空間戴口罩這些防疫動作還不算普及，但在疫情爆發後，似乎許多生活習慣都受到影響。

近期一位鄉民在ptt上提到，自己因為疫情的關係，開始有戴口罩就不化妝，減少或不去KTV或電影院，就連結帳也都是一個人先刷卡，其他人用轉帳的方式，避免摸到來路不明的錢。由於改變的習慣太多，十分好奇其他人是否也因為疫情而改變自己生活習慣？

或許是改變太明的，許多網友紛紛留言表示「洗手變得比以前更勤了」、「自備酒精消毒手機跟擦桌子」、「口罩變得比較常帶」，粗略算算，其中以洗手為最多人改變的習慣，甚至有人因為疫情關係，首次買乾洗手帶在身上隨時備用。平常不以為意的小動作，因為這次的疫情讓每個人都格外重視。

不過也有人認為因為去哪都不安，結果變得比以前更宅了。「本來就宅，現在宅得理直氣壯」、「非必要不出門」、「就連去健身房的次數也減少了」，可見這次疫情真的改變大家平時習慣非常多啊！

但也有網友認為，這些「好習慣」自己平常就有在做，根本沒有增加或改變，反而吐槽：「原來一堆人以前不洗手」、「旁邊的人終於開始洗手注意衛生了，謝天謝地，潔癖人的小確幸」、「還有一堆人以前都不洗手的是不是？真噁心」。