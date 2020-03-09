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老爸首逛好市多…戰鬥力嚇壞女婿 網讚：很識貨

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的爸爸首次逛好市多，超強的購買力讓人驚訝。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》粉團
一名網友的爸爸首次逛好市多，超強的購買力讓人驚訝。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》粉團

賣場內各式商品繁多、琳瑯滿目，常常一不小心就人荷包失守。一名網友發文表示，第一次逛美式賣場好市多的爸爸，讓她見識到戰力有多強，陪同前往的老公也不敢有意見。網友看了照片，大讚「老爸很識貨」。

一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，因為爸爸想買維骨力，就請老公帶著他一起去好市多買，這是爸爸第一次逛好市多賣場。稍後，老公傳來一張照片，購物車裡除了維骨力，還多了許多零食食品，原po一見，回傳訊息「給我注意點蛤」，老公急忙解釋「是爸發現自己拿的」，原PO嘆「女婿果然只有『默默支持』岳父功能而已」。

網友見到PO圖，紛紛大讚原PO「老爸很識貨」。原來購物車裡，都是好市多的夯貨，有蘋果派、杏仁脆片、綜合堅果等。笑回「果然好市多讓人充滿戰鬥力」、「好市多是修羅場啊」、「怎麼帶他去那麼危險的地方」。對於只能乖乖付錢的原PO老公，網友也力讚「稱職的女婿」、「恭喜嫁對人」。

好市多

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