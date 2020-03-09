他曝全聯最棒產品竟買1送7 網神解：就是買大奶附二奶

台灣大小賣場、超商林立，為民眾生活購物帶來許多方便，還不時地推出促銷，就是要讓你買到賺到。一名網友在臉書分享在全聯買到最棒的產品，覺得很開心，引來其他人紛紛喊「羨慕」、「太威了」。

一名網友在《我愛全聯-好物老實説》PO照分享購物心得，照片中一罐約2公升的大瓶裝鮮乳，瓶身被用膠帶層層疊疊的捆綁了數罐小盒裝鮮乳，數量竟然有7罐。原PO說明這是一月份時在全聯發現的好康貨，小罐贈品鮮奶是即期品不是過期品，直讚是自己買過最棒的商品。

貼文引來眾人驚訝、羨慕，直呼「買1送7耶」、「天啊，太浮誇了」、「哪家全聯這麼狂」、「好想全掃」。對於廠商把促銷品捆好捆滿的包裝，有網人笑稱「好像罐頭塔」，納悶問「這是買一棵聖誕樹的概念嗎」，有網友幫解答，就是「買大奶送二奶」的手法，另有人許願，「希望能綁iPhone」 。

受《食安法》限制，過期食品不可販賣、捐贈，為避免食物浪費，廠商有時會將即期品當做促銷贈品，或與社福團體合作捐贈給有需要的人。而即期品通常也會提供較優惠的價格，可讓消費省一筆，但若購買的是生鮮即期品，仍應注意食用期限，避免產品變質影響健康。