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台灣怎麼這麼多外國YouTuber？網分析兩類型解密

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇台灣怎麼多了這麼多外國人YouTuber。 圖／pixabay
網友好奇台灣怎麼多了這麼多外國人YouTuber。 圖／pixabay

網紅當道，不少人當起YouTuber拍影片吸引大家關注，也靠影片流量為自己創造巨大收益，但有網友好奇詢問，為何近年來台灣多了不少國外YouTuber，都是在介紹台灣所見所聞，很多都不認識而且內容也單調，但卻能有不錯的流量，引起不少網友熱議，其中有網友回答了關鍵原因。

網友在PTT八卦版發問，最近在YouTube看雷探長影片，演算一直推薦不認識的外國人影片給他，點進去看後發現這些影片內容都超單調但點閱率都有十幾萬，內容多半是介紹台灣東西、體驗台灣、帶家人去吃台灣小吃等等的，讓他好奇詢問怎麼突然跑出一堆老外YouTuber？

網友也分析說明這些YouTuber分成兩種，一種真的很愛台灣，對台灣的愛不亞於自己的祖國，另一種說白了就是衝流量、消費台灣。對台灣充滿愛的YouTuber有個特色，他會想盡辦法把自己國家的夥伴邀請來台灣到處走走，然後用他們的母語溝通，然後再翻譯成中文，有時候也會理性比較台灣和母國差異，甚至優劣。

另一種就是直接「台灣好棒棒」，會說這些東西以前我們國家沒有，開開零嘴、吃個東西，受眾一百趴是台灣人的吹捧文，完美利用了台灣人長期受到國際打壓無法自我認同的自卑情緒，簡單來說既使做一樣的事情，類似的東西日本人就是比較專業，美國貨就是比較高級，再吹捧頻道接業配當副業順便圓明星夢，台灣也有不少藝人會這樣玩，有些真的很無聊，根本是一大抄，跟早期綜藝節目一樣，他做什麼你也做什麼。

網友也紛紛發表看法「一部分是台灣人自卑心態，讓外國人youtuber 有市場」、「以前有人說過這叫『賣台灣情懷』」、「至少邀請家人來宣傳台灣啊，打開知名度」、「一堆吃夜市跟便利商店的超難看」、「底下留言看過，謝謝你們願意喜歡台灣」、「真正愛台灣的就吳鳳啊」、「不如說怎麼的youtuber才叫愛台灣？吃台灣的東西不行，吃外國的東西不行，講中文不行，講自己國家語言不行，我還真不知道原來愛台灣標準這麼高」。

YouTuber 網紅

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