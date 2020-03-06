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衛生紙忘記拿出黏滿衣服 網友推「洗衣神招」清除碎屑

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友「雪乃」分享，只要加入柔軟精再將衣服洗、脫一次，就可以輕鬆去除衛生紙屑。圖擷自Twitter
日本網友「雪乃」分享，只要加入柔軟精再將衣服洗、脫一次，就可以輕鬆去除衛生紙屑。圖擷自Twitter

洗衣服最怕碰上口袋裡有沒拿出來的衛生紙，讓洗完的衣服上滿是碎屑，清理起來相當麻煩。不過近日有日本網友分享「神奇招數」，只要使用柔軟精重新洗過，就能輕鬆清除衣服上的白色碎屑。

網站「日本風向球」分享網友的洗衣神招，這位名為「雪乃」的推特網友剛洗好的衣物黏滿衛生紙，她的解決方法是加入「柔軟精」，並設定「清洗1次、脫水1次」重新洗過，結果衣服的紙屑全部被清乾淨，讓她開心的寫道：「衛生紙什麽的都不夠格與我為敵！有種就來吧！」

方法一出令其他人好奇為什麼柔軟精的效果會這麼好，雪乃轉貼他人發文解釋，衛生紙與洗好的衣物因為正負電相吸而黏在一起，柔軟精可以包覆在個自的分子上，緩和電的力量，因此可以清掉大部分的碎屑，剩下的只要在曬衣服前抖幾下就會自動脫落了。

不過這個方法雖然好用，但是並非所有洗衣機都可以使用。另有一名網友在下方回應，他表示若家中使用的是「滾筒式洗衣機」，乾燥衣服時會讓衛生紙纖維跑到排氣管中造成故障，到時就只能請業者來維修了。

衛生紙

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