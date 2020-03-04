鬼滅之刃最紅！日本畢業季瘋黑板畫 網驚連老師畫功都這麼強

3月不單是日本的櫻花季，同時也是畢業季。這期間，不少老師或學生都會在課室黑板上畫畫，恭賀同學畢業之餘，亦為他們的未來獻上祝福。

近日於Twitter瘋傳不少超高質的畢業黑板畫，以不同顏色的粉筆就畫出各種神作。不過有近8成都是今年超高話題性的動漫《鬼滅之刃》，看來此作人氣真的十分高！

誰說老師只會拿著粉筆寫筆記！這幾天發現不少超高質的黑板畫出自老師的手，而且有的不是美術老師，沒想到日本的老師這麼多才多藝啊！

當然學生們的畫功亦不能小覤，雖然日本現時疫情也十分嚴峻，但不少學生都一起組隊回校畫畫，為的是紀念這畢業大日子。

大家最喜歡以上哪張畢業畫呢？小編個人比較喜歡《鬼滅之刃》錆兔那一張，因為那一幕劇情跟畢業真的超搭，看到這張欣慰的表情，真的令人超想哭。

twitter " title="日本近畢業季瘋畫黑板塗鴉。圖片來源／ twitter "> 日本近畢業季瘋畫黑板塗鴉。圖片來源／ twitter

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文章授權轉載自《香港01》