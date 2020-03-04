快訊

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

好萊塢皆覺青？美國大選的「政治鐘擺」演藝圈歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼滅之刃最紅！日本畢業季瘋黑板畫 網驚連老師畫功都這麼強

香港01 / 抹茶仔
圖片來源／<a href= twitter " title="圖片來源／ twitter ">
圖片來源／ twitter

3月不單是日本的櫻花季，同時也是畢業季。這期間，不少老師或學生都會在課室黑板上畫畫，恭賀同學畢業之餘，亦為他們的未來獻上祝福。

近日於Twitter瘋傳不少超高質的畢業黑板畫，以不同顏色的粉筆就畫出各種神作。不過有近8成都是今年超高話題性的動漫《鬼滅之刃》，看來此作人氣真的十分高！

誰說老師只會拿著粉筆寫筆記！這幾天發現不少超高質的黑板畫出自老師的手，而且有的不是美術老師，沒想到日本的老師這麼多才多藝啊！

當然學生們的畫功亦不能小覤，雖然日本現時疫情也十分嚴峻，但不少學生都一起組隊回校畫畫，為的是紀念這畢業大日子。

大家最喜歡以上哪張畢業畫呢？小編個人比較喜歡《鬼滅之刃》錆兔那一張，因為那一幕劇情跟畢業真的超搭，看到這張欣慰的表情，真的令人超想哭。

日本近畢業季瘋畫黑板塗鴉。圖片來源／<a href= twitter " title="日本近畢業季瘋畫黑板塗鴉。圖片來源／ twitter ">
日本近畢業季瘋畫黑板塗鴉。圖片來源／ twitter

圖片來源／<a href= twitter " title="圖片來源／ twitter ">
圖片來源／ twitter

圖片來源／<a href= twitter " title="圖片來源／ twitter ">
圖片來源／ twitter

圖片來源／<a href= twitter " title="圖片來源／ twitter ">
圖片來源／ twitter

延伸閱讀：

【多圖】日本神人製超真實迷你模擬街景　網民：不敢相信這是假的

【Pokemon】像真度極高雜誌圖 小智終突破10歲 同莎莉娜結婚生仔

文章授權轉載自《香港01》

櫻花季 Twitter

延伸閱讀

疫情太緊繃 熊本市長推特哭泣發文：新冠病毒你這個大笨蛋

陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

日媒讚賞台灣防疫「神對應」 安倍停課政策看出差異

相關新聞

鬼滅之刃最紅！日本畢業季瘋黑板畫 網驚連老師畫功都這麼強

3月不單是日本的櫻花季，同時也是畢業季。這期間，不少老師或學生都會在課室黑板上畫畫，恭賀同學畢業之餘，亦為他們的未來獻上祝福。

哈根達斯的經典口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

冰淇淋深受大小朋友喜愛，市面上有各種品牌、口味，每人喜好大不同，就有民眾好奇詢問，知名品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）哪個口味最有人氣，結果問題一出，老饕狂推「蘭姆葡萄」，直呼「以外都不行」。

便當吃膩？不放飯改加這料 她大推：好吃到嚇到

許多上班族天天中餐都吃便當，難免會覺得油膩又沒胃口，但除了偶爾訂不一樣的外食之外，還可以在便當內替換不同菜色，增加一些新鮮感。有位網友發文表示，因為自己上班常吃便當，吃到後來都膩了，於是就叫了一個全菜便當，並在裡面加入「卡滋配料」，結果一吃讓她震驚，推薦大家一定要試試看。

小吃攤點虱目魚「黑色精華」被挖掉 引網友兩派論戰

說到台灣小吃，虱目魚一定是不少人榜上有名的美食，然而吃不吃虱目魚肚裡的「黑色精華」卻引來了網友的兩面反應，有網友在臉書上說，自己到小吃店點了虱目魚餐點，卻被老闆挖空了，讓他相當崩潰，表示「最精華的地方不敢吃，那點什麼魚肚啊！」

一排軟綿綿抱枕要選哪個？ 左二被網友識破笑「別裝了！」

推特上的網友們時常分享自己的生活趣事。而最近，一名日本網友在推特上貼出一張家中抱枕的照片，竟意外引發轟動。

酷耳朵俏鼻子！飯糰達人捏出仿真貓咪 網友讚：活生生

最近在日本推特上，一張貓咪的照片吸引了眾人的目光。仔細一看，這居然是一顆被捏成貓咪形狀的飯糰。寫實的刻劃和雕塑的技術讓網友們讚嘆不已。

4大超商誰最強？ 網多數力挺這家：商品、折扣屌打各家

台灣的便利商店密度排全球第二，商品齊全、服務多樣且全年無休，滿足了各式各樣的消費者，有網友好奇台灣四大超商品牌，全家、7-11、萊爾富、OK便利商店哪家最強，問題一出，網友紛紛投給「全家」，認為折扣優惠、商品推陳出新狠甩其它3家。

影／北海道零下22°C凍到杯麵都結冰 筷子騰空變食物模型

日本北海道近日迎來零下22°C度冷鋒，為了展示當地的低溫情況，有網民出外拍片做實驗。

浪漫「情侶合照」閃瞎30萬人 主角真面目笑翻網友

情人節剛過，許多人都會在社群媒體上Po出與另一半的浪漫合照，大秀恩愛。一名日本網友，昨（19）日在推特上貼出一張「放閃照」，一天內就獲得30萬網友按讚。不過，究竟是怎麼樣的「情侶合照」，引來網友們的高度關注？真相讓眾人超傻眼，笑稱：「這招只有天才想的到！」。

學歷重要嗎？網問阿滴開補習班想去嗎 網友曝：會教才是關鍵

網紅對年輕人有強大的影響力，若是知名Youtuber開補習班你會想去嗎？近日阿滴在《阿滴英文》上傳一支影片，他表示與合作夥伴《英文易開罐》Michael一起籌備了許久，終於開了一個實體補習班，對此網友在論壇上詢問「該讓子女補阿滴的補習班嗎？」，他不放心將孩子交給輔大學歷的阿滴，網友看了也回應「重要的是教得好不好」。

螞蟻腰最新量度標準！網紅實測 發現耳機線竟能纏繞腰部2圈再打結

正所謂愛美是女生的天性，相信絕大部份的女生都希望自己可以樣靚身材正。而為了擁有fit爆身材，節食和做運動已成了不少女生的日常。近日內地就流行了一個名為耳機綫纏腰的挑戰，「#耳機綫纏腰挑戰#」更一度登上了微博熱搜榜頭十大的位置。顧名思義，這個挑戰就是用耳機綫來圍住自己的腰，看看可以圍到多少圈，來測試你的螞蟻腰夠不夠纖幼。

廚房淹水長出「冰柱」 網傻眼：別小看北海道的冬天

北海道的冰天雪地在旅人眼中是難得的浪漫美景，但對當地民眾來說卻是如臨大敵。除了日常生活受積雪阻礙，嚴寒的氣候中民眾還要特別將水管內的水抽掉再封住，以防水管結冰膨脹。近日社群媒體Twitter上，有日本網友就上傳了一組「冬季奇景照」，原來是水管結凍、膨脹破裂，沿著流理台形成奇特的「冰柱」，讓網友直呼：「這是現代藝術品了吧！」。

熱門新聞

領口罩像開福袋！網友炫照釣出「高級款」 眾人羨：領到口罩界LV

被疫情嚇破膽？攤商賣木耳被舉報 網友笑爆：超像蝙蝠baby

國外為何不推行健保？網點出關鍵：經濟代價高

務農年收入千萬…相親易遭打槍？ 網分析：不只是錢的問題

超強大開箱文！口罩生產機大解密 網驚嘆：太厲害了

歐洲人排斥戴口罩？台留學生點出「價格、習慣」為主因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。