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鬼滅之刃最紅！日本畢業季瘋黑板畫 網驚連老師畫功都這麼強
3月不單是日本的櫻花季，同時也是畢業季。這期間，不少老師或學生都會在課室黑板上畫畫，恭賀同學畢業之餘，亦為他們的未來獻上祝福。
近日於Twitter瘋傳不少超高質的畢業黑板畫，以不同顏色的粉筆就畫出各種神作。不過有近8成都是今年超高話題性的動漫《鬼滅之刃》，看來此作人氣真的十分高！
誰說老師只會拿著粉筆寫筆記！這幾天發現不少超高質的黑板畫出自老師的手，而且有的不是美術老師，沒想到日本的老師這麼多才多藝啊！
當然學生們的畫功亦不能小覤，雖然日本現時疫情也十分嚴峻，但不少學生都一起組隊回校畫畫，為的是紀念這畢業大日子。
大家最喜歡以上哪張畢業畫呢？小編個人比較喜歡《鬼滅之刃》錆兔那一張，因為那一幕劇情跟畢業真的超搭，看到這張欣慰的表情，真的令人超想哭。
#水戸工業#卒業式#黒板アート#上手すぎる— 青木陸 (@rikuaoki1312) March 2, 2020
友達に削られた一部分…笑 pic.twitter.com/u5VYObQWOB
少しは卒業式らしい事できたかな— しみ兄 (@shiminii_ffff) February 29, 2020
#黒板アート #鬼滅の刃 #炭治郎#卒業式 pic.twitter.com/ArT4HURFJc
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文章授權轉載自《香港01》
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