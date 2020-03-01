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哈根達斯的經典口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

聯合新聞網 / 綜合報導
有人詢問哈根達斯必吃哪個口味，對此老饕一致推薦「蘭姆葡萄」。圖／全聯福利中心提供
有人詢問哈根達斯必吃哪個口味，對此老饕一致推薦「蘭姆葡萄」。圖／全聯福利中心提供

冰淇淋深受大小朋友喜愛，市面上有各種品牌、口味，每人喜好大不同，就有民眾好奇詢問，知名品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）哪個口味最有人氣，結果問題一出，老饕狂推「蘭姆葡萄」，直呼「以外都不行」。

原PO在PTT發文表示，自己喜歡吃冰淇淋，而哈根達斯推出的口味越來越多樣，導致下手前不知要選經典草莓或嚐鮮新口味，於是詢問廣大鄉民「哈根達斯的冰淇淋必吃哪個口味？」

貼文一出，內行網友指出蘭姆葡萄最為經典，「蘭姆葡萄就是王道」、「蘭姆葡萄和酒釀櫻桃」、「蘭姆葡萄絕對經典」、「蘭姆葡萄真的有夠好吃」、「以前是酒釀黑櫻桃，可惜停產了，現在是蘭姆葡萄」、「不管哪個牌子，只要是蘭姆葡萄都好吃」。

也有人推薦不同口味，「沒吃過焦糖核果不要說懂哈根達斯」、「夏威夷果仁！」、「花生最近崛起吃過的都說讚」、「草莓起司唯一真理」、「唯一支持焦糖奶油脆餅」、「夏威夷果仁最經典」。

冰淇淋 品牌 PTT

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