便當吃膩？不放飯改加這料 她大推：好吃到嚇到

許多上班族天天中餐都吃便當，難免會覺得油膩又沒胃口，但除了偶爾訂不一樣的外食之外，還可以在便當內替換不同菜色，增加一些新鮮感。有位網友發文表示，因為自己上班常吃便當，吃到後來都膩了，於是就叫了一個全菜便當，並在裡面加入「卡滋配料」，結果一吃讓她震驚，推薦大家一定要試試看。

原PO近日在「Dcard」發文，表示「不知道各位上班有沒有吃膩過便當的情況，今天叫了全菜便當，再加一包可以讓菜吃起來都咖ㄘ咖ㄘ的小物，結果出事了」，原來原PO把飯改成了樂事海苔口味洋芋片，而這種吃法也讓她大讚，她說「好吃到嚇到，喜歡洋芋片的你，一定要吃一波」。

Dcard " title="原PO將便當加入洋芋片，大讚其口感不錯。圖擷自 Dcard "> 原PO將便當加入洋芋片，大讚其口感不錯。圖擷自 Dcard

對此，有網友也表示認同，並提出創意料理，「我小時候就發現洋芋片、科學麵或王子麵，配飯很好吃」、「洋芋片捏碎丟進任何愛吃的鹹食裡都好好吃」、「可樂果捏碎也不錯，剉冰加科學麵好好吃」、「洋芋片夾在吐司也超讚」、「樂事加稀飯也好吃」、「有人小時候喜歡拿巧克力石頭配飯的嗎，我覺得很好吃哦」、「薯條配飯很好吃」。

但部分網友仍不能接受這樣的吃法，「餅乾濕掉我覺得不行」、「便當菜色我整個不行」、「唉呦我的媽」、「是不是因為其他菜太難吃，所以顯得樂事這樣很好吃」、「洋芋片配飯配吐司真的是我想都沒想過的事，洋芋片就該是洋芋片不是嗎」、「沒關係可以再噁一點」。