小吃攤點虱目魚「黑色精華」被挖掉 引網友兩派論戰

說到台灣小吃，虱目魚一定是不少人榜上有名的美食，然而吃不吃虱目魚肚裡的「黑色精華」卻引來了網友的兩面反應，有網友在臉書上說，自己到小吃店點了虱目魚餐點，卻被老闆挖空了，讓他相當崩潰，表示「最精華的地方不敢吃，那點什麼魚肚啊！」

網友在臉書「爆廢公社」發文說，自己到了小吃點了一碗虱目魚湯，卻發現自己虱目魚裡的「黑色精華」不見了，他疑惑的詢問老闆，老闆則表示「很多客人不敢吃那個魚油叫我挖掉，所以才會這樣，只好麻煩要吃的客人要先講了」他無奈說「虱目魚肚最精華的地方不敢吃，那你點啥魚肚啊！」

其他網友看完也紛紛回覆「我也覺得魚肚就是要吃油」、「好吃的部分，真是不懂吃」、「那個肚子我也只敢吃煎的」，但也有不少人說「又肥又油又腥，我真的不懂他的美味」、「我也不敢吃那塊油油的地方」、「我不喜歡。因為那裡的魚味特別重，恐怖的還會有土味！」

其實這層於腹腔兩側的黑色膜衣學名是「腹膜臟層」，也有人叫「內膜臟層」，存在於魚的腹壁和內臟之間，這層膜可以有潤滑和保護內臟的作用，有人會因為黑色認為他是有毒污染物，但這是沒有科學根據的，這層膜主要是由油脂細胞組成，所以脂肪含量很高，從營養學角度看並不是健康的選擇，營養價值也不高，並不建議多吃。