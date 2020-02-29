快訊

第34例院內感染？陳時中：院外感染可能性高

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

小吃攤點虱目魚「黑色精華」被挖掉 引網友兩派論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
網友說到小吃店點虱目魚湯，中間的「黑色精華」魚油竟然被挖空，讓他相當不解。 圖／爆廢公社
網友說到小吃店點虱目魚湯，中間的「黑色精華」魚油竟然被挖空，讓他相當不解。 圖／爆廢公社

說到台灣小吃，虱目魚一定是不少人榜上有名的美食，然而吃不吃虱目魚肚裡的「黑色精華」卻引來了網友的兩面反應，有網友在臉書上說，自己到小吃店點了虱目魚餐點，卻被老闆挖空了，讓他相當崩潰，表示「最精華的地方不敢吃，那點什麼魚肚啊！」

網友在臉書「爆廢公社」發文說，自己到了小吃點了一碗虱目魚湯，卻發現自己虱目魚裡的「黑色精華」不見了，他疑惑的詢問老闆，老闆則表示「很多客人不敢吃那個魚油叫我挖掉，所以才會這樣，只好麻煩要吃的客人要先講了」他無奈說「虱目魚肚最精華的地方不敢吃，那你點啥魚肚啊！」

其他網友看完也紛紛回覆「我也覺得魚肚就是要吃油」、「好吃的部分，真是不懂吃」、「那個肚子我也只敢吃煎的」，但也有不少人說「又肥又油又腥，我真的不懂他的美味」、「我也不敢吃那塊油油的地方」、「我不喜歡。因為那裡的魚味特別重，恐怖的還會有土味！」

其實這層於腹腔兩側的黑色膜衣學名是「腹膜臟層」，也有人叫「內膜臟層」，存在於魚的腹壁和內臟之間，這層膜可以有潤滑和保護內臟的作用，有人會因為黑色認為他是有毒污染物，但這是沒有科學根據的，這層膜主要是由油脂細胞組成，所以脂肪含量很高，從營養學角度看並不是健康的選擇，營養價值也不高，並不建議多吃。

小吃

延伸閱讀

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

嘉義這幾年觀光突飛猛進像「以前的台南」？網友反應兩極

網友點35元「古早味湯麵」傻眼 網友一看：根本史前時代

賣哪種小吃最賺錢？ 網友激推這兩樣賣到狂買房

相關新聞

小吃攤點虱目魚「黑色精華」被挖掉 引網友兩派論戰

說到台灣小吃，虱目魚一定是不少人榜上有名的美食，然而吃不吃虱目魚肚裡的「黑色精華」卻引來了網友的兩面反應，有網友在臉書上說，自己到小吃店點了虱目魚餐點，卻被老闆挖空了，讓他相當崩潰，表示「最精華的地方不敢吃，那點什麼魚肚啊！」

一排軟綿綿抱枕要選哪個？ 左二被網友識破笑「別裝了！」

推特上的網友們時常分享自己的生活趣事。而最近，一名日本網友在推特上貼出一張家中抱枕的照片，竟意外引發轟動。

酷耳朵俏鼻子！飯糰達人捏出仿真貓咪 網友讚：活生生

最近在日本推特上，一張貓咪的照片吸引了眾人的目光。仔細一看，這居然是一顆被捏成貓咪形狀的飯糰。寫實的刻劃和雕塑的技術讓網友們讚嘆不已。

4大超商誰最強？ 網多數力挺這家：商品、折扣屌打各家

台灣的便利商店密度排全球第二，商品齊全、服務多樣且全年無休，滿足了各式各樣的消費者，有網友好奇台灣四大超商品牌，全家、7-11、萊爾富、OK便利商店哪家最強，問題一出，網友紛紛投給「全家」，認為折扣優惠、商品推陳出新狠甩其它3家。

影／北海道零下22°C凍到杯麵都結冰 筷子騰空變食物模型

日本北海道近日迎來零下22°C度冷鋒，為了展示當地的低溫情況，有網民出外拍片做實驗。

浪漫「情侶合照」閃瞎30萬人 主角真面目笑翻網友

情人節剛過，許多人都會在社群媒體上Po出與另一半的浪漫合照，大秀恩愛。一名日本網友，昨（19）日在推特上貼出一張「放閃照」，一天內就獲得30萬網友按讚。不過，究竟是怎麼樣的「情侶合照」，引來網友們的高度關注？真相讓眾人超傻眼，笑稱：「這招只有天才想的到！」。

學歷重要嗎？網問阿滴開補習班想去嗎 網友曝：會教才是關鍵

網紅對年輕人有強大的影響力，若是知名Youtuber開補習班你會想去嗎？近日阿滴在《阿滴英文》上傳一支影片，他表示與合作夥伴《英文易開罐》Michael一起籌備了許久，終於開了一個實體補習班，對此網友在論壇上詢問「該讓子女補阿滴的補習班嗎？」，他不放心將孩子交給輔大學歷的阿滴，網友看了也回應「重要的是教得好不好」。

螞蟻腰最新量度標準！網紅實測 發現耳機線竟能纏繞腰部2圈再打結

正所謂愛美是女生的天性，相信絕大部份的女生都希望自己可以樣靚身材正。而為了擁有fit爆身材，節食和做運動已成了不少女生的日常。近日內地就流行了一個名為耳機綫纏腰的挑戰，「#耳機綫纏腰挑戰#」更一度登上了微博熱搜榜頭十大的位置。顧名思義，這個挑戰就是用耳機綫來圍住自己的腰，看看可以圍到多少圈，來測試你的螞蟻腰夠不夠纖幼。

廚房淹水長出「冰柱」 網傻眼：別小看北海道的冬天

北海道的冰天雪地在旅人眼中是難得的浪漫美景，但對當地民眾來說卻是如臨大敵。除了日常生活受積雪阻礙，嚴寒的氣候中民眾還要特別將水管內的水抽掉再封住，以防水管結冰膨脹。近日社群媒體Twitter上，有日本網友就上傳了一組「冬季奇景照」，原來是水管結凍、膨脹破裂，沿著流理台形成奇特的「冰柱」，讓網友直呼：「這是現代藝術品了吧！」。

幼稚園老師巧手綁出浮誇魔「髮」陣 網見造型狂歪樓：在編捕夢網？

幼稚園老師總會在午休結束後，幫小女生綁上各種花俏的髮型，有位媽媽就在臉書上分享女兒的「魔手老師」變出的造型，讓媽媽大讚：「老師真的太強了！」 「太神了，我覺得很好看耶，老師超用心」、「老師的手真

影／勸世阿sir拍片反詐騙 網看了狂推：有宣導笑果

隨著社群媒體興起，警政署宣導反毒反詐騙也有新方法，昨（20）日警政署粉專發出一部3分多鐘短片，主題為宣導反詐騙，透過「貼心勸世阿Sir」單元跟民眾講述詐騙手法，影片中警察用幽默口吻配合直白語氣，讓觀眾看了直呼「有梗」，也宣導了正確觀念。

太有才！用啤酒架裝手搖飲 網讚爆：方便好用不怕倒

為了響應限塑政策，手搖飲料店不得再免費提供塑膠袋，因此許多民眾都會自備手提杯套，就有網友發揮創意，拿起啤酒架裝手搖飲，讓原PO笑稱這是「超酷炫環保提袋」，照片曝光後引發網友討論。 一名網友在臉書

熱門新聞

她高燒39.4還狂咳 襄理要求照常上班：自己看著辦吧

家裡搜出神秘口罩 他好奇剪開後網友全看傻了

排隊買口罩的人變少了？ 網曝關鍵原因：變好買了

阿公弄丟抽屜鑰匙求孫幫忙 他1秒破解卻笑翻網友

客人阿姨要介紹女兒認識 事後結局讓他欲哭無淚

疫情升溫還想去日本？ 留學生奉勸：在台灣很幸福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。