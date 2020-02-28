酷耳朵俏鼻子！飯糰達人捏出仿真貓咪 網友讚：活生生

最近在日本推特上，一張貓咪的照片吸引了眾人的目光。仔細一看，這居然是一顆被捏成貓咪形狀的飯糰。寫實的刻劃和雕塑的技術讓網友們讚嘆不已。

這張飯糰照片來自於推特網友「飯糰劇場」，他以自己家中所飼養的貓娜娜作為範本，以柴魚、芝麻、海苔和番茄醬等材料，製作出維妙維肖的貓咪。

推特網友們看了這張照片，紛紛表示：「乍看實在太像嚇了一跳」、「雖然很可愛但實在太寫實了，拜託連身體都做出來啊」、「這飯糰也太高質感了吧，好像真的活著的貓一樣」為該飯糰的再現度感到震驚。

Twitter " title="除了貓咪之外，飯糰劇場也致力於創作其他造型的飯糰。圖／ Twitter "> 除了貓咪之外，飯糰劇場也致力於創作其他造型的飯糰。圖／ Twitter

飯糰劇場是從本月2月15日起出現在推特上的藝術創作者。根據J-Town的報導，飯糰劇場背後的創作者是在去年秋天開始進行飯糰創作，「我從十年前左右就開始創作給小孩子的『卡通便當』了，也藉由這個經驗，慢慢演化成現在能夠捏出各種飯糰的技能。」