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4大超商誰最強？ 網多數力挺這家：商品、折扣屌打各家

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣超商密度排全球第二，商品齊全、服務多樣且全年無休，滿足了各式各樣的消費者。圖／台南市社會局提供
台灣超商密度排全球第二，商品齊全、服務多樣且全年無休，滿足了各式各樣的消費者。圖／台南市社會局提供

台灣的便利商店密度排全球第二，商品齊全、服務多樣且全年無休，滿足了各式各樣的消費者，有網友好奇台灣四大超商品牌，全家、7-11、萊爾富、OK便利商店哪家最強，問題一出，網友紛紛投給「全家」，認為折扣優惠、商品推陳出新狠甩其它3家。

原PO在PTT發文表示，全台四大超商，全家、7-11、萊爾富、OK，因為它們讓台灣的便利超商密集度高，「以產品特性、方便程度和商品價格應該差不了多少，頂多折扣不一樣，但在這四大超商中哪家最強、哪家最弱？」

貼文一出，多數網友認為「全家」無論商品和折扣優惠都大勝7-11、萊爾富、OK，「全家萬歲！友善時光食品打折不錯」、「全家的甜食、麵包、微波食品常有新東西」、「全家的微波食品比較好吃，自有品牌的零食也不錯，茶葉蛋的滷包也比較香」、「全家屌打其它3家」、「全家現在屌打小七」、「全家的點數還能直接換折價券」、「全家的app真的碾壓其他各家」。

也有人提出不同看法，「萊爾富食物非常好吃」、「小七給我的感覺是走精緻化路線」、「萊爾富、OK可以淘汰了，美廉社都比它們強」、「OK食物不好吃之外，折扣優惠很多」、「現在寧可走遠一點去巷口小七，也不想去樓下全家」、「你把台糖蜜鄰跟台酒的菸酒便利店放哪？」、「光蕃薯這項萊爾富大勝」。

超商 便利商店 PTT

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